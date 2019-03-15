Страны ОПЕК в феврале выполнили обязательства по сокращению добычи нефти на 94%, не-ОПЕК - на 51% - МЭА

Страны не-ОПЕК в феврале выполнили обязательства по сделке о сокращении добычи нефти на 51%, следует из ежемесячного отчета Международного энергетического агентства (МЭА).

Так, страны не-ОПЕК во второй месяц действия соглашения сократили добычу с 18,8 млн б/с до 18,7 млн б/с, отмечает энергетическое агентство. При этом Россия выполнила свои обязательства по сделке на 36%, снизив добычу до 11,67 млн б/с.

Казахстан, который в январе наращивал добычу, в феврале, по расчетам МЭА снизил ее точно до оговоренного уровня в 1,99 млн б/с. По новому соглашению страна должна была снизить добычу на 40 тыс. б/с.

Азербайджан в прошлом месяце увеличил добычу примерно на 20 тыс. б/с, в то время как страна должна была сократить добычу на эту величину в рамках сделки.

МЭА сохраняет прогноз роста добычи нефти в целом в странах, не входящих в ОПЕК, в 2019 году на уровне 1,8 млн б/с в связи с ростом добычи в США. Предполагается, что поставки нефти стран, не входящих в картель, в 2019 году составят 64,4 млн б/с. Показатель роста добычи в 2018 году также пересмотрен в сторону снижения - с 2,7 млн б/с до 2,8 млн б/с.

В свою очередь, по данным МЭА, 11 стран ОПЕК, участвующих в сделке, выполнили свои обязательства на 94%, снизив добычу примерно на 170 тыс. б/с к предыдущему месяцу и на 760 тыс. б/с по сравнению с октябрем 2018 года.

Активно снижала добычу в феврале Саудовская Аравия - примерно на 100 тыс. б/с к январю (152%), Кувейт и ОАЭ - на 20 тыс. б/с (123% и 128%).

Нигерия, которая только с января присоединилась к сделке, незначительно снизила добычу на 40 тыс. б/с - до 1,64 млн б/с, выполнив обязательства на 19%. По данным ОПЕК, опубликованным накануне, в феврале Нигерия увеличила производство нефти на 10 тыс. б/с по сравнению с январем, а по сравнению с октябрем 2018 года - слегка нарастила добычу (+3 тыс. б/с), вместо того, чтобы снизить ее по договоренностям на 53 тыс. б/с.

Ирак в феврале снизил добычу примерно на 70 тыс. б/с, но по-прежнему не выполняет договоренности по сделке. Страна обязалась до середины года сократить добычу на 141 тыс. б/с - до 4,51 млн б/с. В настоящее время добыча Ирака находится на уровне 4,68 млн б/с.

В целом страны ОПЕК, включая не участвующих в сделке Иран, Ливию и Венесуэлу, сократили добычу в январе на 240 тыс. б/с - до 30,68 млн б/с, минимального значения за последние четыре года, подсчитало МЭА. В частности, Иран снизил добычу в январе по сравнению с декабрем на 20 тыс. б/с, Ливия - на 10 тыс. б/с, Венесуэла - на 240 тыс. б/с.

Мировое предложение жидких углеводородов в феврале сократилось из-за сделки ОПЕК+ на 340 тыс. б/с б/с - до 99,7 млн б/с.

Ниже представлена таблица, в млн б/с.