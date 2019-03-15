Венесуэльская PDVSA требует 2 млрд евро в ходе ликвидации португальского банка Espirito Santo - СМИ

Венесуэльская нефтяная госкорпорация Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) требует выплатить ей свыше 2 млрд евро в процессе ликвидации португальского банка Espirito Santo (BES), пишет португальское издание Jornal Economico со ссылкой на слова юриста PDVSA Мигеля Матиаса.

Требования касаются инвестиций венесуэльской компании в краткосрочные и долгосрочные долговые обязательства португальского банка, а также денежных средств, хранившихся на ее счетах в Espirito Santo.

"PDVSA и ее португальские дочерние компании PDV Europe и Petrovenez Portugal потребовали возмещения на сумму свыше 2 млрд евро в рамках ликвидации имущества BES", - сказал М.Матиас.

Banco Espirito Santo обанкротился и был ликвидирован в 2014 году, на его основе был создан Novo Banco. В прошлую пятницу истекал срок подачи заявлений кредиторов Espirito Santo, претендующих на часть средств при ликвидации, и PDVSA направила документы в последний день.

Ликвидационный фонд планирует удовлетворить требования кредиторов BES на 31,7%.