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Венесуэльская PDVSA требует 2 млрд евро в ходе ликвидации португальского банка Espirito Santo - СМИ

Венесуэльская нефтяная госкорпорация Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) требует выплатить ей свыше 2 млрд евро в процессе ликвидации португальского банка Espirito Santo (BES), пишет португальское издание Jornal Economico со ссылкой на слова юриста PDVSA Мигеля Матиаса.

Требования касаются инвестиций венесуэльской компании в краткосрочные и долгосрочные долговые обязательства португальского банка, а также денежных средств, хранившихся на ее счетах в Espirito Santo.

"PDVSA и ее португальские дочерние компании PDV Europe и Petrovenez Portugal потребовали возмещения на сумму свыше 2 млрд евро в рамках ликвидации имущества BES", - сказал М.Матиас.

Banco Espirito Santo обанкротился и был ликвидирован в 2014 году, на его основе был создан Novo Banco. В прошлую пятницу истекал срок подачи заявлений кредиторов Espirito Santo, претендующих на часть средств при ликвидации, и PDVSA направила документы в последний день.

Ликвидационный фонд планирует удовлетворить требования кредиторов BES на 31,7%.

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, ПОРТУГАЛИЯ, БАНК, PDVSA

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]