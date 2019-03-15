Венесуэльская PDVSA требует 2 млрд евро в ходе ликвидации португальского банка Espirito Santo - СМИ

Венесуэльская нефтяная госкорпорация Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) требует выплатить ей свыше 2 млрд евро в процессе ликвидации португальского банка Espirito Santo (BES), пишет португальское издание Jornal Economico со ссылкой на слова юриста PDVSA Мигеля Матиаса.
Требования касаются инвестиций венесуэльской компании в краткосрочные и долгосрочные долговые обязательства португальского банка, а также денежных средств, хранившихся на ее счетах в Espirito Santo.
"PDVSA и ее португальские дочерние компании PDV Europe и Petrovenez Portugal потребовали возмещения на сумму свыше 2 млрд евро в рамках ликвидации имущества BES", - сказал М.Матиас.
Banco Espirito Santo обанкротился и был ликвидирован в 2014 году, на его основе был создан Novo Banco. В прошлую пятницу истекал срок подачи заявлений кредиторов Espirito Santo, претендующих на часть средств при ликвидации, и PDVSA направила документы в последний день.
Ликвидационный фонд планирует удовлетворить требования кредиторов BES на 31,7%.
Расходы на оборону Азербайджана в 2018г составили около $2 млрд – премьер
Азербайджанская армия выполнила все задачи в рамках широкомасштабных учений - министр обороны
Граждане Азербайджана не пострадали в результате нападения на мечеть в Новой Зеландии – МИД
Намеченная ранее встреча министров энергетики РФ и Венесуэлы в Баку не состоится - источник
Цены на нефть ускорили снижение, Brent подешевела до $66,8 за баррель
Операционные и капитальные расходы ЗАО Canub Qaz Dehlizi по проекту ЮГК в 2019-2020гг составят $700 млн
Количество заключенных браков в Азербайджане в январе в 3,1 раза превысило число разводов
Президент Азербайджана осудил теракт в Новой Зеландии, поддерживает международные усилия по борьбе с терроризмом
В Азербайджане начала работу участковая избирательная комиссия в связи с выборами президента Украины
Президент Алиев выделил 2,655 млн манатов на укрепление МТБ лифтового хозяйства и ремонт кровли многоквартирных домов в Нахчыване
Президент Алиев выделил 11 млн манатов на продолжение работ по устранению последствий землетрясения в центральном регионе
Президент Азербайджана заложил в Шемахе фундамент нового жилого дома для лиц, пострадавших от землетрясения
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Bakcell и INNOLAND провели первый блокчейн-хакатон в Азербайджане
В Баку прошла лекция «Праздник Новруз в творчестве азербайджанских художников»
Стартовала праздничная кампания ОАО «АтаБанк» по депозитным сейфам
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»