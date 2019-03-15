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Транспорт и связь 15.03.2019 14:54

«Узбекистон хаво йуллари» с апреля 2019г увеличат до 3 число еженедельных полетов по маршруту Ташкент-Баку-Ташкент

НАК «Узбекистон хаво йуллари» с апреля 2019 года увеличит с 2 до 3 частоту еженедельных рейсов по маршруту Ташкент-Баку-Ташкент, сообщил глава бакинского представительства авиакомпании Абдугофар Реджабов.

«С апреля текущего года мы увеличим с двух до трех раз в неделю полеты по маршруту Ташкент-Баку-Ташкент. В 2019 году будет осуществлено всего 132 рейса по этому маршруту», - сообщил А.Реджабов агентству «Интерфакс-Азербайджан».

В настоящее время «Узбекистон хаво йуллари» осуществляет прямые рейсы по Ташкент-Баку-Ташкент по четвергам и воскресенья.

«С апреля полеты будут осуществляться и по вторникам», - добавил он.

НАК "Узбекистон хаво йуллари" в 2018 году посредством авиарейса Ташкент-Баку перевезла 28,693 тыс. человек, что на 5,2% выше показателя 2017 года.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УЗБЕКИСТАН, АВИАСООБЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]