«Узбекистон хаво йуллари» с апреля 2019г увеличат до 3 число еженедельных полетов по маршруту Ташкент-Баку-Ташкент

НАК «Узбекистон хаво йуллари» с апреля 2019 года увеличит с 2 до 3 частоту еженедельных рейсов по маршруту Ташкент-Баку-Ташкент, сообщил глава бакинского представительства авиакомпании Абдугофар Реджабов.

«С апреля текущего года мы увеличим с двух до трех раз в неделю полеты по маршруту Ташкент-Баку-Ташкент. В 2019 году будет осуществлено всего 132 рейса по этому маршруту», - сообщил А.Реджабов агентству «Интерфакс-Азербайджан».

В настоящее время «Узбекистон хаво йуллари» осуществляет прямые рейсы по Ташкент-Баку-Ташкент по четвергам и воскресенья.

«С апреля полеты будут осуществляться и по вторникам», - добавил он.

НАК "Узбекистон хаво йуллари" в 2018 году посредством авиарейса Ташкент-Баку перевезла 28,693 тыс. человек, что на 5,2% выше показателя 2017 года.

Ф.Исазаде