«Узбекистон хаво йуллари» с апреля 2019г увеличат до 3 число еженедельных полетов по маршруту Ташкент-Баку-Ташкент

НАК «Узбекистон хаво йуллари» с апреля 2019 года увеличит с 2 до 3 частоту еженедельных рейсов по маршруту Ташкент-Баку-Ташкент, сообщил глава бакинского представительства авиакомпании Абдугофар Реджабов.
«С апреля текущего года мы увеличим с двух до трех раз в неделю полеты по маршруту Ташкент-Баку-Ташкент. В 2019 году будет осуществлено всего 132 рейса по этому маршруту», - сообщил А.Реджабов агентству «Интерфакс-Азербайджан».
В настоящее время «Узбекистон хаво йуллари» осуществляет прямые рейсы по Ташкент-Баку-Ташкент по четвергам и воскресенья.
«С апреля полеты будут осуществляться и по вторникам», - добавил он.
НАК "Узбекистон хаво йуллари" в 2018 году посредством авиарейса Ташкент-Баку перевезла 28,693 тыс. человек, что на 5,2% выше показателя 2017 года.
Ф.Исазаде
Расходы на оборону Азербайджана в 2018г составили около $2 млрд – премьер
Азербайджанская армия выполнила все задачи в рамках широкомасштабных учений - министр обороны
Граждане Азербайджана не пострадали в результате нападения на мечеть в Новой Зеландии – МИД
"Аякс" сыграет с "Ювентусом", "Ливерпуль" с "Порту", "Тоттенхэм" с "Манчестер Сити" и "Барселона" с "Манчестер Юнайтед" в 1/4 финала ЛЧ
Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане составляет $328
Минтруда и Бакметрополитен обеспечат условия для использования инвалидами метро
Президент Алиев выделил 2,655 млн манатов на укрепление МТБ лифтового хозяйства и ремонт кровли многоквартирных домов в Нахчыване
Президент Алиев выделил 11 млн манатов на продолжение работ по устранению последствий землетрясения в центральном регионе
Президент Азербайджана заложил в Шемахе фундамент нового жилого дома для лиц, пострадавших от землетрясения
Замглавы МИД РФ призвал преодолеть разницу в менталитетах ЕС и ЕАЭС
Суд в Армении продлил арест экс-президенту страны Кочаряну до середины мая
Меркель выразила соболезнования семьям и друзьям погибших в Новой Зеландии
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Bakcell и INNOLAND провели первый блокчейн-хакатон в Азербайджане
В Баку прошла лекция «Праздник Новруз в творчестве азербайджанских художников»
Стартовала праздничная кампания ОАО «АтаБанк» по депозитным сейфам
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»