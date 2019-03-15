Bakcell и INNOLAND провели первый блокчейн-хакатон в Азербайджане

Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell совместно с центром инкубации и акселерации INNOLAND а также платформой Waves Platform провели первый в стране хакатон на тему «Интеграция блокчейн технологий».

Первый в Азербайджане хакатон посвященный блокчейнам позволил местным стартапам и разработчикам получить более подробную информацию об этой технологии и научиться использовать ее в проектах. В ходе конкурса, участникам нужно было выполнить соответствующие задания, используя глобальную платформу Waves Platform. Данная платформа фокусируется на создании пользовательских блокчейн-токенов.

В хакатоне приняли участие 13 человек, отобранных из 52 кандидатов и поделенных на 4 команды. По итогам конкурса, победителями стали команды «MadBots» и «Office Guys», которым удалось решить все поставленные задачи.

Призовой фонд (500 токенов Waves) был разделен между победившими командами, которые также получили возможность подать заявку для получения гранта от Waves.

После основной части мероприятия, Операционный директор Waves Platform Дмитрий Сухамеров поделился своими советами и опытом с участниками и пообещал, что победившим командам будет предоставлена техническая и маркетинговая поддержка, если они продолжат свою успешную деятельность.

Напомним, что недавно, компания Bakcell подписала договор о сотрудничестве с центром инкубации и акселерации INNOLAND. Сотрудничество между сторонами представляет большое значение с точки зрения формирования культуры стартапов в Азербайджане, развития духа инновационного предпринимательства и стартап-экосистем, поддержки существующих инициатив, создания условий для применения инноваций в процессах экономического роста страны, формирования мотивирующего фактора для различных открытий и внедрения других инноваций.

Будучи признанным лидером в сфере инноваций, Bakcell всегда поддерживает местные стартапы, а также проекты в сфере образования, науки и технологии.

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О компании Bakcell

Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, предлагает широкий спектр продуктов и услуг для пользователей современных услуг мобильной связи. Bakcell предоставляет своим клиентам лучшие в своем классе услуги мобильной связи и мобильного интернета четвертого (4G) поколения.

Услуги 4G от Bakcell уже доступны в более 40 регионах страны, включая Баку и Апшеронский полуостров.

Благодаря более чем 7000 базовых станций, сеть Bakcell охватывает 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий). Компания P3 Communications, являющаяся международным лидером и самой авторитетной независимой организацией в сфере мобильного бенчмаркинга, назвала сеть Bakcell «Лучшей по итогам тестирования» (Best in Test) в Азербайджане. В 2018 году компания Bakcell была признана «Самой Скоростной Мобильной Сетью» в стране. Данная награда, присуждаемая всемирно-известной компанией Ookla, является признанием приверженности Bakcell предоставлению самого высокоскоростного интернета пользователям по всему Азербайджану.

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