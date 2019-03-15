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СНГ 15.03.2019 17:01

Совет РАТС ШОС в Ташкенте одобрил инициативы по противодействию кибертерроризму

Совет Региональной антитеррористической структуры (РАТС) Шанхайской организации сотрудничеств (ШОС) на встрече в Ташкенте в пятницу одобрил предложения о противодействии использованию Интернета в террористических целях, следующее заседание Совета пройдет в сентябре в России.

"Положительно оценена работа совместной рабочей группы экспертов компетентных органов государств ШОС и представителей Исполкома РАТС ШОС по выработке предложений по выявлению, предупреждению и пресечению использования сети Интернет в террористических, сепаратистских и экстремистских целях за 2017-2018 годы", - завил председатель Совета РАТС ШОС, первый замдиректора ФСБ России Сергей Смирнов по итогам заседания Совета.

Он сообщил также о решении провести в 2019 году совместные антитеррористические учения государств-членов ШОС "Сары-Арка - Антитеррор - 2019" и первый этап совместной пограничной операции "Солидарность - 2019 - 2021", а также заседание руководителей погранслужб стран ШОС.

Кроме этого, будет проведён семинар-тренинг по выявлению, и пресечению использования сети Интернет в террористических целях.

Очередное заседание Совета РАТС ШОС решено провести в сентябре 2019 года на территории России.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ШОС, РАТС, КИБЕРТЕРРОРИЗМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]