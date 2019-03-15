Совет РАТС ШОС в Ташкенте одобрил инициативы по противодействию кибертерроризму

Совет Региональной антитеррористической структуры (РАТС) Шанхайской организации сотрудничеств (ШОС) на встрече в Ташкенте в пятницу одобрил предложения о противодействии использованию Интернета в террористических целях, следующее заседание Совета пройдет в сентябре в России.
"Положительно оценена работа совместной рабочей группы экспертов компетентных органов государств ШОС и представителей Исполкома РАТС ШОС по выработке предложений по выявлению, предупреждению и пресечению использования сети Интернет в террористических, сепаратистских и экстремистских целях за 2017-2018 годы", - завил председатель Совета РАТС ШОС, первый замдиректора ФСБ России Сергей Смирнов по итогам заседания Совета.
Он сообщил также о решении провести в 2019 году совместные антитеррористические учения государств-членов ШОС "Сары-Арка - Антитеррор - 2019" и первый этап совместной пограничной операции "Солидарность - 2019 - 2021", а также заседание руководителей погранслужб стран ШОС.
Кроме этого, будет проведён семинар-тренинг по выявлению, и пресечению использования сети Интернет в террористических целях.
Очередное заседание Совета РАТС ШОС решено провести в сентябре 2019 года на территории России.
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