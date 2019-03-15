Учения НАТО в Грузии не направлены против третьих стран, заявляют в Тбилиси

Военные учения стран НАТО и партнеров Североатлантического альянса, которые пройдут в Грузии 18-29 марта, не направлены против какой-либо страны, заявил в пятницу глава грузинского военного ведомства Леван Изория.

"Со стороны нашего северного соседа эти учения воспринимаются, как угроза, но мы еще раз говорим, что эти учения не направлены против какой-либо страны", - сказал Л.Изория журналистам.

По его словам, проведение учений - "это признание Грузии, как достойного партнера НАТО, который готов стать членом альянса".

По данным Минобороны Грузии, командно-штабные учения стран-членов НАТО и партнеров альянса пройдут в стране 18-29 марта, учения будут проходить на территории совместного с НАТО тренировочного и оценочного центра (JTEC).

Целью учений является повышение взаимосовместимости вооруженных сил стран-членов НАТО и партнеров альянса.

Как отмечают в ведомстве, в отличие от учений "НАТО-Грузия 2016", в которых участвовали 14 стран, в нынешних учениях примут более 350 военнослужащих из 24 стран. В их числе США, Великобритания, Германия, страны Центральной Европы и Балтии.

По информации Минобороны Грузии, на учения также приедут представители Международного комитета Красного Креста, Департамента операций по поддержанию мира ООН и, как наблюдатель, Всемирная организация здравоохранения.

С ходом учений 25 марта ознакомится в рамках визита в Грузию генсек НАТО Йенс Столтенберг.