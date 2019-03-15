США после вывода войск из Сирии оставляют некоторый контингент, чтобы не создавать "дестабилизирующего вакуума", сообщил в пятницу американский спецпредставитель по Сирии Джеймс Джеффри.

"Во-первых, мы выводим часть наших войск, но сохраняем контингент на северо-востоке Сирии наряду с нашими партнерами по коалиции для осуществления надзора над воздушным пространством, для продолжения борьбы против ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ) и чтобы гарантировать, что мы не создаем дестабилизирующий вакуум в этом районе", - сказал Дж.Джеффри в пятницу в ходе брифинга.

По его словам, США и их партнеры по международной коалиции сражаются "изо всех сил, чтоб очистить (регион - ИФ) от ИГИЛ".

"Во-вторых, мы продолжаем держать контингент в зоне безопасности "Ат-Танф" на юге Сирии, на границе с Ираком и Иорданией. Опять же, цель заключается в том, чтобы быть уверенными в том, что местные вооруженные силы могут справиться с остатками ИГ", - сказал Дж.Джеффри.

Кроме того, США, по его словам, хотят внести "политический вклад в попытки ООН найти решение конфликта в Сирии".

"ИГИЛ - это продукт того, как режим Асада (президент Сирии Башар Асад - ИФ) относится к собственному населению, и многие местные жители вступили в ИГ. Нельзя решить проблему с ИГ, и оставить другую проблему, которая заключается в том, как Асад относится к собственному народу", - подытожил американский спецпредставитель.

В декабре 2018 года президент США Дональд Трамп заявил, что США разгромили силы группировки ИГ в Сирии. Позднее Д.Трамп отдал приказ о поэтапном выводе американских войск из Сирии.