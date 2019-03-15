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Дальнее зарубежье 15.03.2019 17:59

BMW сократил прибыль и выручку в 2018г, но увеличил продажи

Германский автопроизводитель Bayerische Motoren Werke (BMW) снизил чистую прибыль на 17% в 2018 году и зафиксировал небольшое снижение выручки. Тем не менее, компания отчиталась о росте поставок автомобилей основных брендов.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в прошлом году составила 7,207 млрд евро против 8,675 млрд евро в 2017 году.

Доналоговая прибыль уменьшилась на 8,1%, до 9,815 млрд евро. Отмечается, что в 2017 году этот показатель был рекордным в истории компании - 10,675 млрд евро.

Выручка понизилась на 0,8%, с 98,282 млрд евро до 97,48 млрд евро.

Рентабельность по EBIT автомобильного подразделения в прошлом году упала до 7,2% с 9,2% годом ранее, показатель бизнеса по выпуску мотоциклов уменьшился до 8,1% с 9,1%.

Продажи автомобилей под марками BMW, MINI и Rolls-Royce за минувший год увеличились на 1,1% - до 2,49 млн машин. Продажи мотоциклов выросли на 0,9%, до 165,566 тыс.

Число реализованных автомобилей бренда BMW повысилось на 1,8%, до 2,125 млн, MINI - сократилось на 2,8%, до 361,5 тыс. машин. Продажи Rolls-Royce подскочили на 22,2%, до рекордного в 100-летней истории бренда показателя в 4107 машин.

За минувший год штат BMW увеличился на 3,7%, до 134,7 тыс. сотрудников.

В текущем году BMW рассчитывает на увеличение продаж, несмотря на снижение показателя на 2% в январе-феврале.

Акции BMW в ходе торгов в пятницу дорожают на 0,7%. С начала года капитализация компании выросла на 5,4%, до 47,88 млрд евро.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГЕРМАНИЯ, BMW, КВАРТАЛ, ОТЧЕТНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]