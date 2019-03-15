"Аякс" сыграет с "Ювентусом", "Ливерпуль" с "Порту", "Тоттенхэм" с "Манчестер Сити" и "Барселона" с "Манчестер Юнайтед" в 1/4 финала ЛЧ

Определились четвертьфинальные пары Лиги чемпионов УЕФА.

По результатам жеребьевки, которая состоялась в пятницу в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Ньоне, стало известно, что "Аякс" (Голландия) сыграет с "Ювентусом" (Италия), "Ливерпуль" (Англия) сразится с "Порту" (Португалия), "Тоттенхэм" - с "Манчестер Сити" (обе - Англия), и "Барселона" (Испания) - с "Манчестер Юнайтед" (Англия).

В полуфинале победитель пары "Тоттенхэм" - "Манчестер Сити" встретится с триумфатором пары "Аякс" - "Ювентус". В другом полуфинальном противостоянии победитель пары "Барселона" - "Манчестер Юнайтед" сразится с лучшей командой из пары "Ливерпуль" - "Порту".

Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня на стадионе "Метрополитано" в Мадриде.