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Спорт 15.03.2019 15:24

"Аякс" сыграет с "Ювентусом", "Ливерпуль" с "Порту", "Тоттенхэм" с "Манчестер Сити" и "Барселона" с "Манчестер Юнайтед" в 1/4 финала ЛЧ

Определились четвертьфинальные пары Лиги чемпионов УЕФА.

По результатам жеребьевки, которая состоялась в пятницу в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Ньоне, стало известно, что "Аякс" (Голландия) сыграет с "Ювентусом" (Италия), "Ливерпуль" (Англия) сразится с "Порту" (Португалия), "Тоттенхэм" - с "Манчестер Сити" (обе - Англия), и "Барселона" (Испания) - с "Манчестер Юнайтед" (Англия).

В полуфинале победитель пары "Тоттенхэм" - "Манчестер Сити" встретится с триумфатором пары "Аякс" - "Ювентус". В другом полуфинальном противостоянии победитель пары "Барселона" - "Манчестер Юнайтед" сразится с лучшей командой из пары "Ливерпуль" - "Порту".

Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня на стадионе "Метрополитано" в Мадриде.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕВРОПА, ФУТБОЛ, ЛЧ, ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]