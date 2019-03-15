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ТЭК 15.03.2019 15:33

Норвегия в феврале снизила добычу углеводородов на 4,1%

Норвегия сократила добычу нефти, конденсата и ШФЛУ в феврале на 4,1% - до 1,745 млн баррелей в сутки по сравнению с 1,82 млн б/с в предшествующий месяц, свидетельствуют предварительные данные Норвежского нефтяного директората (NPD).

Продажи природного газа уменьшились на 0,9 млрд кубометров и составили 10,2 млрд кубометров.

В среднем производство нефти в прошлом месяце составляло 1,388 млн б/с, что на 5% меньше январского объема и на 3,6% ниже прогноза NDP. Относительно февраля 2018 года показатель упал на 11,4%. Основной причиной снижения стали технические проблемы на ряде месторождений, отмечается в сообщении.

Общий объем добычи углеводородов в Норвегии в январе-феврале, согласно предварительным расчетам, составил около 38 млн кубометров нефтяного эквивалента, в том числе 13,4 млн кубометров нефти и 21,3 млн кубометров природного газа. Совокупное производство было на 1,8 млн кубометров н.э. ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

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Тэги: НОРВЕГИЯ, НЕФТЬ, ГАЗ, ДОБЫЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]