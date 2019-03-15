В ФСБ видят в усилении ИГИЛ на севере Афганистана возможную главную угрозу для региональной безопасности стран ШОС

Международные террористические группировки усилили свои позиции на севере Афганистана, что представляет главную угрозу для безопасности на пространстве Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил первый заместитель директора ФСБ России генерал армии Сергей Смирнов.

"По-прежнему основным фактором, ведущим к дестабилизации на пространстве государств-членов ШОС, остается высокая активность членов международных террористических организаций", - сказал С.Смирнов в пятницу журналистам по итогам прошедшего в Ташкенте очередного заседания Совета региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС.

По его словам, наибольшую угрозу для стран ШОС представляют группировки, признанные террористическими, в числе которых - "ИГИЛ", движение "Талибан", "Исламское движение Узбекистана" и другие.

"Террористические группировки значительно активизировали диверсионно-террористическую деятельность и укрепили свои позиции в приграничных северных районах Афганистана, участились вооруженные инциденты на границе", - заявил С.Смирнов.

"С учетом понесенных потерь в Сирии и Ираке "ИГИЛ вынуждена искать пути по созданию новых опорных центров "халифата". Усиление "ИГИЛ" на севере Афганистана может представлять в ближайшей перспективе основную угрозу для региональной безопасности", - подчеркнул первый замдиректора ФСБ России.

Он отметил, что эти и другие элементы изменения характера угроз миру и стабильности в странах ШОС выявляются региональной антитеррористической структурой в ходе систематического мониторинга динамики развития ситуации.

На основании анализа и согласования с компетентными органами государств ШОС разработаны дополнительные меры адекватного реагирования, что, подчеркнул С.Смирнов, позволило "адаптировать региональную систему безопасности к меняющейся реальности и обеспечить ее дееспособность".