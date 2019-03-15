Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9241 RUR   0.026 GBR   2.2516 TRY   0.311

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.61 0.35 Brent 67.23 -0.32

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 15.03.2019 18:40

Антитеррористические учения ШОС пройдут в июне в Казахстане

Совместные антитеррористические учения стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пройдут в июне в Карагандинской области в Казахстане, сообщил первый заместитель директора ФСБ России Сергей Смирнов в Ташкенте в пятницу.

"Совет поддержал предложение казахстанской стороны о проведении в июне 2019 года совместного антитеррористического учения компетентных органов государств ШОС "Сары-Арка-антитеррор-2019" на территории учебного полигона "Спасск" в Карагандинской области Казахстана", - сказал С.Смирнов журналистам по итогам прошедшего в узбекской столице заседания Совета Региональной антитеррористической структуры ШОС, в котором председательствует Россия.

Он отметил, что в рамках учений запланирована проверка эффективности взаимодействия компетентных органов стран ШОС при возникновении террористических угроз, оценка их готовности к осуществлению совместных мер, а также выработка предложений по повышению уровня боеготовности силовых структур государств-членов ШОС.

В ШОС входят Индия, Казахстан, Киргизия, КНР, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан, еще несколько стран имеют статус наблюдателя: Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УЗБЕКИСТАН, ШОС, АНТИТЕРРОР, УЧЕНИЯ


Похожие новости


ШОС должна наладить мониторинг информбезопасности в Интернете, считают в Ташкенте Сотрудничество в рамках ШОС имеет огромный потенциал - президент Узбекистана Центр "народной дипломатии" ШОС создают в Узбекистане Совещание председателей Верховных судов стран ШОС пройдет в Ташкенте Министры юстиции стран ШОС в октябре встретятся в Ташкенте Страны ШОС объявили в розыск более 3 тыс. террористов

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]