Антитеррористические учения ШОС пройдут в июне в Казахстане

Совместные антитеррористические учения стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пройдут в июне в Карагандинской области в Казахстане, сообщил первый заместитель директора ФСБ России Сергей Смирнов в Ташкенте в пятницу.
"Совет поддержал предложение казахстанской стороны о проведении в июне 2019 года совместного антитеррористического учения компетентных органов государств ШОС "Сары-Арка-антитеррор-2019" на территории учебного полигона "Спасск" в Карагандинской области Казахстана", - сказал С.Смирнов журналистам по итогам прошедшего в узбекской столице заседания Совета Региональной антитеррористической структуры ШОС, в котором председательствует Россия.
Он отметил, что в рамках учений запланирована проверка эффективности взаимодействия компетентных органов стран ШОС при возникновении террористических угроз, оценка их готовности к осуществлению совместных мер, а также выработка предложений по повышению уровня боеготовности силовых структур государств-членов ШОС.
В ШОС входят Индия, Казахстан, Киргизия, КНР, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан, еще несколько стран имеют статус наблюдателя: Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия.
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