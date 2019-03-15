Папа Римский выразил солидарность с мусульманами после теракта в Новой Зеландии

Папа римский Франциск в пятницу выразил солидарность с жителями Новой Зеландии и, в частности, с мусульманской общиной страны в связи с нападениями в городе Крайстчерч.

"Его святейшество папа Франциск глубоко опечален узнать о раненых и погибших в результате актов насилия в двух мечетях Крайстчерча, и он заверил новозеландцев, и в особенности мусульманское сообщество страны, в своей сердечной солидарности в связи с этими нападениями", - говорится в телеграмме ватиканского дипломата Пьетро Паролина, текст которой опубликован на его странице в Twitter.

"Его святейшество молится за выздоровление пострадавших и утешение тех, кто оплакивает потерю, а также за всех, кто причастен к этой трагедии", - отмечается в телеграмме.

Ранее в пятницу в мечети в центре новозеландского города Крайстчерч и в мечети, расположенной в предместье этого города Линвуде, произошла стрельба.

По последним данным, в результате нападения погибли 49 человек, еще 48 человек получили ранения, из которых более 20 - тяжелые.

Новозеландская полиция сообщила о задержании четырех человек, подозреваемых в причастности к стрельбе в двух мечетях. Одному из них предъявлены обвинения в убийстве.

Власти Новой Зеландии расценивают нападение как теракт, заявила на пресс-конференции премьер страны Джасинда Ардерн.