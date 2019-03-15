Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9241 RUR   0.026 GBR   2.2516 TRY   0.311

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.61 0.35 Brent 67.23 -0.32

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 15.03.2019 19:19

Итальянская Eni высадит огромные леса в Африке для компенсации выбросов углекислого газа

Итальянская нефтегазовая компания Eni SpA планирует вырастить в Африке леса на площади свыше 80 тыс. кв. км, чтобы компенсировать последствия выбросов углекислого газа.

Компания рассчитывает, что к 2030 году ее подразделение геологоразведки и добычи выйдет на нулевой чистый уровень выбросов благодаря таким инициативам, как восстановление лесов, говорится в пресс-релизе. Эта цель не учитывает выбросы, связанные с добытыми компанией нефтью и природным газом, после их продажи.

Гендиректор Eni Клаудио Дескальци объявил о лесопосадках в ряде стран, включая ЮАР, Зимбабве, Мозамбик и Гану, в рамках ежегодной презентации стратегии. Предполагается, что к 2030 году леса помогут компенсировать выбросы на уровне свыше 20 млн тонн углекислого газа в год.

Вместе с тем, по словам К.Дескальци, Eni планирует наращивать добычу углеводородов в среднем на 3,5% в год до 2025 года. Цена безубыточности для новых проектов заложена на отметке $25 за баррель Brent.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИТАЛИЯ, ENI, ЛЕС


Похожие новости


Eni обсуждает изменение контракта с Газпромом, в том числе с использованием газопровода ТАР

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]