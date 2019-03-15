Итальянская Eni высадит огромные леса в Африке для компенсации выбросов углекислого газа

Итальянская нефтегазовая компания Eni SpA планирует вырастить в Африке леса на площади свыше 80 тыс. кв. км, чтобы компенсировать последствия выбросов углекислого газа.
Компания рассчитывает, что к 2030 году ее подразделение геологоразведки и добычи выйдет на нулевой чистый уровень выбросов благодаря таким инициативам, как восстановление лесов, говорится в пресс-релизе. Эта цель не учитывает выбросы, связанные с добытыми компанией нефтью и природным газом, после их продажи.
Гендиректор Eni Клаудио Дескальци объявил о лесопосадках в ряде стран, включая ЮАР, Зимбабве, Мозамбик и Гану, в рамках ежегодной презентации стратегии. Предполагается, что к 2030 году леса помогут компенсировать выбросы на уровне свыше 20 млн тонн углекислого газа в год.
Вместе с тем, по словам К.Дескальци, Eni планирует наращивать добычу углеводородов в среднем на 3,5% в год до 2025 года. Цена безубыточности для новых проектов заложена на отметке $25 за баррель Brent.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»