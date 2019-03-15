Дальнейшие шаги по Brexit придется определять Лондону, считают в Берлине

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил в пятницу журналистам, что именно Великобритания должна теперь направлять процесс Brexit.
"Ясно, что следующие шаги, предложения о том, как действовать дальше, должны исходить от Британии", - приводят его слова западные СМИ.
При этом он приветствовал решение британского парламента поддержать предложение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и перенести крайний срок Brexit с 29 марта 2019 на 30 июня 2019 года.
Ранее на этой неделе Т.Мэй предупредила, что такой незначительный перенос даты выхода из ЕС имеет смысл только при условии, что парламент до 20 марта одобрит соглашение о Brexit с Брюсселем. В противном случае, по словам главы правительства, потребуется перенос Brexit на более продолжительный срок.
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