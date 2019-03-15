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Дальнее зарубежье 15.03.2019 16:08

Трамп выразил поддержку Новой Зеландии после атак на мечети

Президент США Дональд Трамп в пятницу выразил соболезнования Новой Зеландии в связи с нападениями на мечети, повлекшими за собой гибель 49 человек.

"После ужасной резни в мечетях мои самые искренние соболезнования и лучшие пожелания народу Новой Зеландии. 49 человек погибли так бессмысленно, и так много серьезно раненых. США поддерживают Новую Зеландию всем, чем только могут. Господь, благослови всех!" - написал он на своей странице в Twitter.

Ранее в пятницу в мечети в центре новозеландского города Крайстчерч и в мечети, расположенной в предместье этого города Линвуде, произошла стрельба.

По последним данным в результате нападения погибли 49 человек, еще 48 человек получили ранения.

Новозеландская полиция сообщала о задержании четырех человек, подозреваемых в причастности к стрельбе в двух мечетях. Одному из них предъявлены обвинения в убийстве.

Власти Новой Зеландии расценивают нападение как теракт, заявила на пресс-конференции премьер страны Джасинда Ардерн.

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Тэги: США, ТРАМП, НОВОЗЕЛАНДИЯ, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]