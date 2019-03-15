Трамп выразил поддержку Новой Зеландии после атак на мечети

Президент США Дональд Трамп в пятницу выразил соболезнования Новой Зеландии в связи с нападениями на мечети, повлекшими за собой гибель 49 человек.
"После ужасной резни в мечетях мои самые искренние соболезнования и лучшие пожелания народу Новой Зеландии. 49 человек погибли так бессмысленно, и так много серьезно раненых. США поддерживают Новую Зеландию всем, чем только могут. Господь, благослови всех!" - написал он на своей странице в Twitter.
Ранее в пятницу в мечети в центре новозеландского города Крайстчерч и в мечети, расположенной в предместье этого города Линвуде, произошла стрельба.
По последним данным в результате нападения погибли 49 человек, еще 48 человек получили ранения.
Новозеландская полиция сообщала о задержании четырех человек, подозреваемых в причастности к стрельбе в двух мечетях. Одному из них предъявлены обвинения в убийстве.
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