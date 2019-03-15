МЭА ждет падения запасов нефти по итогам февраля ниже 5-летнего уровня, сохраняет прогноз спроса в 2019г

Мировое энергетическое агентство (МЭА) сохранило прогноз роста мирового спроса на нефть на уровне 1,4 млн баррелей нефти в сутки - до 100,6 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете МЭА.
В частности, ожидается, что в Северной и Южной Америке в 2019 году спрос будет поддерживаться ростом спроса на нефтехимическую продукцию в США и должен вырасти на 0,4 млн б/с. Рост спроса в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2019 году продолжится на уровне 0,7 млн б/с. Спрос на ближневосточную нефть изменит вектор в 2019 году и покажет умеренный рост на 0,1 млн б/с по сравнению со снижением в прошлом году.
При этом агентство отмечает, что в четвертом квартале 2018 года темпы роста спроса на нефть несколько снизились по сравнению с третьим кварталом с 1,5 млн б/с до 0,95 млн б/с.
Мировые запасы нефти в январе, по данным МЭА, выросли на 8,6 млн баррелей до самого высокого уровня с ноября 2017 года - 2,881 млрд баррелей и были выше среднего пятилетнего уровня на 21 млн баррелей.
Предварительные данные за февраль показывают снижение запасов в странах ОЭСР на 29,8 млн баррелей. "Если эти данные подтвердятся, это станет крупнейшим снижением запасов ОЭСР за 11 месяцев и приведет к тому, что запасы опустятся ниже среднего уровня за пять лет", - подчеркивает МЭА.
Самое резкое падение запасов в феврале было отмечено в США, где запасы нефтепродуктов сократились на 19,6 млн баррелей из-за технического обслуживания НПЗ, а запасы нефти продолжали расти в связи с более высокой добычей сланцевой нефти, несмотря на рекордно высокий экспорт нефти.
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