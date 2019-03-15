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В Париже считают, что Великобритания должна до следующего саммита ЕС представить дальнейший план по Brexit

Правительство Великобритании должно четко обозначить свою позицию о своих намерениях в отношении Brexit до саммита ЕС, запланированного на 21 - 22 марта, говорится в заявлении канцелярии французского президента Эмманюэля Макрона.

"Без какой-либо ясности решение невозможно", - говорится в заявлении, опубликованном в пятницу.

В нем отмечается, что если нынешнее соглашение сделка по Brexit будет отвергнуто, то должен быть представлен четкий и новый альтернативный план, иначе Великобритании придется покинуть ЕС без сделки.

Накануне члены британской Палаты общин поддержали предложение премьера Терезы Мэй о переносе крайнего срока Brexit с 29 марта на 30 июня 2019 года.

В предложении правительства также говорится о том, что если Великобритании все же потребуется перенос на более длительный срок, то стране предстоит принять участие в ближайших выборах в Европарламент.

Это решение британского парламента означает, что теперь Т.Мэй попросит ЕС разрешить перенести дату выхода Великобритании из ЕС. Чтобы это предложение было одобрено, его должны поддержать все остальные 27 членов Евросоюза.

Перед этим голосованием в Палате общин отклонили все предложения по поправкам к подготовленному правительством документу.

Ранее на этой неделе Т.Мэй предупредила, что такой незначительный перенос даты выхода из ЕС имеет смысл только при условии, что парламент до 20 марта одобрит соглашение о Brexit с Брюсселем. В противном случае, по словам главы правительства, потребуется перенос Brexit на более продолжительный срок.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, BREXIT, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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