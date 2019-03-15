Перезахоронение Франко в фамильный пантеон будет проведено в июне - правительство Испании

Перенос останков бывшего руководителя Испании каудильо Франсиско Франко из нынешнего захоронения в Долине Павших в семейный пантеон в Пардо будет осуществлен 10 июня, информирует испанская телерадиокомпания РТВЕ со ссылкой на правительство страны.
Заместитель председателя испанского правительства Кармен Кальво на пресс-конференции в пятницу заявила, что это решение "должно быть исполнено любым правительством, которое придет на смену (на конец апреля в Испании намечено проведение внеочередных выборов), поскольку семья решила не предпринимать ничего".
15 февраля родственникам Ф.Франко был дан двухнедельный срок на определение места захоронения его останков после планируемой эксгумации. При этом в правительстве Испании заявили, что в соответствии с принятым постановлением эксгумация останков Ф.Франко будет проведена с согласия его семьи или без него, пообещав провести эту процедуру с уважением и достоинством.
Внуки Ф.Франко неоднократно заявляли о желании перенести его останки после планируемой эксгумации из могилы в Долине Павших в крипту собора Альмудена в Мадриде, но испанское правительство отказало в удовлетворении этой просьбы, сославшись на проблемы с обеспечением безопасности.
Представители правительства обосновывают свою позицию, согласно которой Долина Павших, где сейчас захоронен Ф.Франко, должна стать местом примирения после кровопролитной гражданской войны, а не местом поклонения диктатору. Кроме того, они отметили необходимость перезахоронения тем, что Ф.Франко не погиб в бою, а скончался естественной смертью.
Ф.Франко пришел к власти в итоге гражданской войны 1936-1939 годов, с одной стороны которого выступали фалангисты - силы Ф.Франко, а с другой - республиканцы. Ф.Франко руководил страной как каудильо Испанского государства в период с 1939 до смерти в 1975 году. После его кончины в стране была восстановлена монархия.
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