Помпео: США на стороне Израиля, который вправе защищать своих граждан

Госсекретарь США Майк Помпео на фоне эскалации напряженности между израильтянами и палестинцами заявил о поддержке Израиля со стороны Вашингтона.

"Граждане Израиля вновь подвергаются атаке террористов из сектора Газа, которые вооружены и профинансированы их кукловодами из Тегерана. Мы на стороне наших союзников. У Израиля есть право защищать своих граждан", - написал М.Помпео в своем аккаунте в Twitter.

Ракетный обстрел был предпринят с территории сектора Газа в ночь на пятницу. По сообщению армии обороны Израиля, одна из двух ракет была перехвачена средствами израильской противовоздушной обороны.

"Две ракеты выпущены в сторону Израиля с территории сектора Газа. Наша система ПВО успешно перехватила одну из ракет", - сообщили военные на официальной странице в Twitter.

В ответ на этот ракетный обстрел ВВС Израиля в пятницу утром атаковали не менее ста целей в секторе Газа, имеющих отношение к группировке ХАМАС.