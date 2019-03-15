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Дальнее зарубежье 15.03.2019 17:09

Помпео: США на стороне Израиля, который вправе защищать своих граждан

Госсекретарь США Майк Помпео на фоне эскалации напряженности между израильтянами и палестинцами заявил о поддержке Израиля со стороны Вашингтона.

"Граждане Израиля вновь подвергаются атаке террористов из сектора Газа, которые вооружены и профинансированы их кукловодами из Тегерана. Мы на стороне наших союзников. У Израиля есть право защищать своих граждан", - написал М.Помпео в своем аккаунте в Twitter.

Ракетный обстрел был предпринят с территории сектора Газа в ночь на пятницу. По сообщению армии обороны Израиля, одна из двух ракет была перехвачена средствами израильской противовоздушной обороны.

"Две ракеты выпущены в сторону Израиля с территории сектора Газа. Наша система ПВО успешно перехватила одну из ракет", - сообщили военные на официальной странице в Twitter.

В ответ на этот ракетный обстрел ВВС Израиля в пятницу утром атаковали не менее ста целей в секторе Газа, имеющих отношение к группировке ХАМАС.

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Тэги: США, ПОМПЕО, ИЗРАИЛЬ, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]