Профицит госбюджета Азербайджана за январь-февраль составил 5% ВВП

Профицит госбюджета Азербайджана за январь-февраль 2019 года составил 578,1 млн манатов или 5% ВВП за отчетный период, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Согласно оперативным данным Минфина за январь-февраль текущего года доходы госбюджета составили 3 млрд 532,9 млн манатов (рост по сравнению с показателем января-февраля прошлого года на 10,1%), расходы – 2 млрд 954,8 млн манатов (рост на 12,7%).

Номинальный объем ВВП Азербайджана за январь-февраль составил 11 млрд 484,5 млн манатов.

Прогноз по доходам госбюджета на 2019 год составляет 23 млрд 168 млн манатов, расходам - 25 млрд 190 млн манатов. Дефицит госбюджета на 2019 год прогнозируется 2 млрд 22 млн манатов или 2,5% ВВП.

А.Мамедов