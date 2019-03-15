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Бизнес и законодательство 15.03.2019 17:14

Азербайджан в январе-феврале увеличил добычу серебра почти в 5 раз

Добыча серебра в Азербайджане в январе-феврале 2019 года составила 843,7 кг, что в 4,8 раза больше показателя за аналогичный период 2018 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

В феврале добыча серебра в Азербайджане составила 216,2 кг.

При этом Госкомстат не уточняет причину такого роста добычи серебра.

По данным статистики, на 1 марта 2019 года запасы добытого серебра на складах компаний-производителей составляют 213,9 кг.

Добыча серебра в Азербайджане в 2018 года составила 2 тыс. 671,1 кг, что в 3,8 раза больше показателя 2017 года.

По прогнозам правительства добыча серебра в Азербайджане в 2019 году ожидается на уровне 2,1 тонны.

Добыча серебра в Азербайджане в настоящее время осуществляется двумя компаниями. В частности, 21 августа 1997 года Азербайджан подписал контракт с Anglo Asian Mining PLC.

Кроме этого, добычей занимается ЗАО «AzerGold», созданное указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: СЕРЕБРО, ДОБЫЧА


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Азербайджан в январе увеличил добычу серебра почти в 7 раз

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]