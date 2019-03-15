В Азербайджане начала работу участковая избирательная комиссия в связи с выборами президента Украины

Участковая избирательная комиссия по проведению выборов президента Украины заграничного избирательного участка в Азербайджане начала работу в Баку, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в украинской дипмиссии.
«Граждане Украины, которые будут находиться на территории Азербайджана в день проведения выборов президента Украины, могут проголосовать с 08:00 до 20:00 (по местному времени) 31 марта 2019 года», - отметили в посольстве Украины.
Посольство напомнило гражданам Украины о необходимости заранее позаботиться о своем включении в список избирателей на данном избирательном участке.
График работы комиссии: понедельник-пятница – 09:00-18:00 (перерыв – 13:00-14:00), в выходные дни – 10:00-13:00.
Избирательная комиссия находится по адресу: AZ-1069, г. Баку-69, ул. Юсифа Везирова (Чеменземинли), 49; телефон: (+99412) 449 4095.
Ф.Исазаде
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»