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Макроэкономика 15.03.2019 17:28

Денежные доходы населения Азербайджана в январе-феврале 2019г увеличились на 5%

Номинальные денежные доходы населения Азербайджана в январе-феврале 2019 года составили 7 млрд 619,7 млн манатов, что на 5,1% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

Среднегодовая инфляция в Азербайджане в январе-феврале составила 1,9%.

Согласно данным статистики, номинальные денежные доходы на душу населения за январь-февраль текущего года увеличились на 4,2% - до 772,2 манатов.

После уплаты всех налогов и прочих обязательных платежей в распоряжении населения остались доходы в размере 6 млрд 952 млн манатов, что на 5,2% выше показателя за аналогичный период 2018 года.

Номинальные денежные доходы населения в 2018 году увеличились на 9,2%.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НАСЕЛЕНИЕ, ДОХОДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]