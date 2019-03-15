Денежные доходы населения Азербайджана в январе-феврале 2019г увеличились на 5%

Номинальные денежные доходы населения Азербайджана в январе-феврале 2019 года составили 7 млрд 619,7 млн манатов, что на 5,1% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.
Среднегодовая инфляция в Азербайджане в январе-феврале составила 1,9%.
Согласно данным статистики, номинальные денежные доходы на душу населения за январь-февраль текущего года увеличились на 4,2% - до 772,2 манатов.
После уплаты всех налогов и прочих обязательных платежей в распоряжении населения остались доходы в размере 6 млрд 952 млн манатов, что на 5,2% выше показателя за аналогичный период 2018 года.
Номинальные денежные доходы населения в 2018 году увеличились на 9,2%.
А.Мамедов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»