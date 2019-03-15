Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9241 RUR   0.026 GBR   2.2516 TRY   0.311

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.61 0.35 Brent 67.23 -0.32

Погода в Баку

  ночь день

Происшествия 15.03.2019 17:41

Президент Азербайджана осудил теракт в Новой Зеландии, поддерживает международные усилия по борьбе с терроризмом

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнование премьер-министру Новой Зеландии Джасинде Ардерн в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате теракта, совершенного в мечети в новозеландском городе Крайстчерч.

«Уважаемая госпожа Джасинда Ардерн, новость о многочисленных человеческих жертвах и пострадавших в результате вооруженного нападения на мечеть в городе Крайстчерч вызвало у нас чувство глубокого сожаления», - говорится в тексте соболезновании, опубликованного на сайте президента Азербайджана.

И.Алиев от своего имени и от имени всего азербайджанского народа выразил глубокие соболезнования премьер-министру Новой Зеландии, а также родным и близким погибших при атаке на мечеть, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в трагедии.

«Мы решительно осуждаем этот безжалостный теракт и поддерживаем усилия международного сообщества, направленные против всех форм и проявлений терроризма», - заявил президент Азербайджана.

Ранее в пятницу в мечети в центре новозеландского города Крайстчерч и в мечети, расположенной в предместье этого города Линвуде, произошла стрельба.

По последним данным, в результате нападений погибли 49 человек, еще 48 человек получили ранения, из которых более 20 - тяжелые.

Новозеландская полиция сообщила о задержании четырех человек, подозреваемых в причастности к стрельбе в двух мечетях. Одному из них предъявлены обвинения в убийстве.

Власти Новой Зеландии расценивают нападение как теракт, заявила на пресс-конференции премьер страны Джасинда Ардерн.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НОВЗЕЛАНДИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, СОБОЛЕЗНОВАНИЕ


Похожие новости


Президент Франции соболезнует в связи с терактами в Новой Зеландии

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]