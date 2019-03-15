Президент Азербайджана осудил теракт в Новой Зеландии, поддерживает международные усилия по борьбе с терроризмом

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнование премьер-министру Новой Зеландии Джасинде Ардерн в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате теракта, совершенного в мечети в новозеландском городе Крайстчерч.
«Уважаемая госпожа Джасинда Ардерн, новость о многочисленных человеческих жертвах и пострадавших в результате вооруженного нападения на мечеть в городе Крайстчерч вызвало у нас чувство глубокого сожаления», - говорится в тексте соболезновании, опубликованного на сайте президента Азербайджана.
И.Алиев от своего имени и от имени всего азербайджанского народа выразил глубокие соболезнования премьер-министру Новой Зеландии, а также родным и близким погибших при атаке на мечеть, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в трагедии.
«Мы решительно осуждаем этот безжалостный теракт и поддерживаем усилия международного сообщества, направленные против всех форм и проявлений терроризма», - заявил президент Азербайджана.
Ранее в пятницу в мечети в центре новозеландского города Крайстчерч и в мечети, расположенной в предместье этого города Линвуде, произошла стрельба.
По последним данным, в результате нападений погибли 49 человек, еще 48 человек получили ранения, из которых более 20 - тяжелые.
Новозеландская полиция сообщила о задержании четырех человек, подозреваемых в причастности к стрельбе в двух мечетях. Одному из них предъявлены обвинения в убийстве.
Власти Новой Зеландии расценивают нападение как теракт, заявила на пресс-конференции премьер страны Джасинда Ардерн.
Р.Бабаев
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