Встреча Лавров-Чавушоглу перенесена из-за форс-мажора в графике главы МИД Турции - МИД РФ

Переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу перенесены в связи с возникновением форс-мажорных обстоятельств в графике турецкого министра, заявили в департаменте информации и печати (ДИП) МИД РФ.

"Переговоры министров иностранных дел России и Турции переносятся на более поздний срок в связи с возникновением форс-мажорных обстоятельств в графике Министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу", - сообщили "Интерфаксу" в ДИП МИД РФ в пятницу.

Ранее в ДИП МИД РФ "Интерфаксу" подтвердили, что визит С.Лаврова в Анталью перенесен с 18 марта на более поздний срок.