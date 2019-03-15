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Регион 15.03.2019 18:31

Встреча Лавров-Чавушоглу перенесена из-за форс-мажора в графике главы МИД Турции - МИД РФ

Переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу перенесены в связи с возникновением форс-мажорных обстоятельств в графике турецкого министра, заявили в департаменте информации и печати (ДИП) МИД РФ.

"Переговоры министров иностранных дел России и Турции переносятся на более поздний срок в связи с возникновением форс-мажорных обстоятельств в графике Министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу", - сообщили "Интерфаксу" в ДИП МИД РФ в пятницу.

Ранее в ДИП МИД РФ "Интерфаксу" подтвердили, что визит С.Лаврова в Анталью перенесен с 18 марта на более поздний срок.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, МИД, ПЕРЕНОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]