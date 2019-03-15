В Алжире проходят массовые протесты против президента

Несколько десятков тысяч человек в пятницу вышли на акции протеста в разных городах Алжира, чтобы выразить недовольство политикой 82-летнего президента страны Абдельазиза Бутефлики, сообщает агентство Associated Press.
Самая масштабная манифестация проходит в столице Алжира. Толпы местных жителей собрались на центральных улицах и площадях, в руках они держат флаги Алжира. Среди лозунгов, которые выкрикивают протестующие: "Убирайся прочь, Бутефлика", "Шайка воров", "Вы разрушили Алжир, мы не хотим вас видеть".
При этом отмечается, что акции проходят при усиленных мерах безопасности. В города стянуты дополнительные силы полиции, задействованы вертолеты, которые с неба следят за ходом манифестаций.
Недовольство участников пятничных протестов связано, в частности, с решением А.Бутефлики отложить президентские выборы в стране. По их мнению, президент пошел на этот шаг, чтобы дольше оставаться у власти.
Ранее на этой неделе 82-летний президент Алжира объявил о решении отказаться от планов выдвижения кандидатуры на пятый президентский срок. При этом он сообщил о решении отложить проведение выборов в стране на более поздний срок. Изначально они были намечены на 18 апреля.
А.Бутефлика заявил, что создаст новое правительство и специальное ведомство, которые будут работать над проектом новой конституции. В нем будут учтены требования участников протестов. По его словам, после этого в Алжире этот проект будет вынесен на референдум.
82-летний А.Бутефлика занимает пост главы государства с 1999 года. Он страдает от серьезных проблем со здоровьем. В 2013 году А.Бутефлика перенес инсульт.
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