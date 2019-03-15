Операционные и капитальные расходы ЗАО Canub Qaz Dehlizi по проекту ЮГК в 2019-2020гг составят $700 млн

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг в иностранной валюте, присвоенный евробондам азербайджанской ЗАО «Canub Qaz Dehlizi» (CQD, Южный Газовый Коридор), на уровне "BB+", отмечается в сообщении агентства.
"Подтверждение рейтинга отражает неизменившееся мнение Fitch о евробондах CQD на общую сумму $2 млрд (в рамках двух эмиссии евробондов), срок которых истекает в 2026 году, гарантированных правительством Азербайджана. Рейтинг отражает то, что Азербайджан обязался полностью и своевременно выполнять гарантии, предоставленные держателям облигаций", - отмечается в сообщении.
Fitch отмечает, что Азербайджан предусмотрел резервы для выполнения своих гарантий в госбюджете на 2016-2018 год, и ожидает, что данная тенденция будет продолжена в 2019 году.
Fitch со ссылкой на прогнозы руководства CQD подчеркивает, что чистые финансовые потребности CQD для операционных и капитальных расходов в 2019-2020 годах составят около $700 млн.
По данным Fitch, финансирование проекта ЮГК представляет из себя комбинацию займов и государственных вложений, включая капитальные вливания, объем которых, по данным на конец 2018 года, составил $2,4 млрд. Задолженность CQD на конец 2018 года на 38% состояла из облигаций ГНФАР, на 32% - из займов и гарантий международных финансовых институтов, и на 30% - из еврооблигаций.
Проект ЮГК предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз.
Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.
Общая стоимость проекта ЮГК составляет $40 млрд. Его участниками являются в настоящее время 7 стран.
Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в начале 2020 года в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции. Поставки в Турцию начались летом 2018 года.
А.Мамедов
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