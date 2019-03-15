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ТЭК 15.03.2019 19:40

Цены на нефть ускорили снижение, Brent подешевела до $66,8 за баррель

Нефть эталонных марок активно дешевеет в ходе торгов в пятницу, однако завершает неделю в плюсе на сигналах сокращения добычи нефти в ОПЕК и уменьшения запасов топлива в США.

Майские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:23 подешевели на $0,44 (0,65%) - до $66,79 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на апрель на сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,22 (0,38%) - до $58,39 за баррель.

С начала недели Brent подорожала на 1,6%, WTI - на 4,1%.

Поддержку котировкам также оказал отчет министерства энергетики США, опубликованный накануне, который указал на первое с начала года недельное сокращение добычи в США, а также снижение запасов нефти.

По данным Минэнерго, сокращение запасов нефти в Штатах на прошлой неделе составило 3,86 млн баррелей. Кроме того, добыча нефти в стране на минувшей неделе снизилась на 100 тыс. б/с, до 12 млн б/с.

Тем временем ОПЕК в феврале текущего года сократила добычу по сравнению с предыдущим месяцем на 221 тыс. б/с - до минимальных за четыре года 30,55 млн б/с, говорится в отчете организации.

"Ограничение добычи в ОПЕК остается стабилизирующей силой на рынке", - отметил старший аналитик OANDA Альфонсо Эспарца.

С другой стороны, картель несколько снизил оценку роста спроса на нефть в 2018 и 2019 годах по сравнению с прогнозом, сделанным месяц назад. Так, оценка роста спроса в 2018 году теперь составляет 1,43 млн баррелей в сутки по сравнению с предыдущей оценкой в 1,47 млн б/с.

В 2019 году, как ожидается, спрос на нефть вырастет на 1,24 млн б/с и составит 99,96 млн б/с, в то время как ранее этот показатель в целом по году ожидался на уровне 100 млн б/с.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ВЕЧЕР, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]