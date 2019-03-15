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ТЭК 15.03.2019 19:48

Намеченная ранее встреча министров энергетики РФ и Венесуэлы в Баку не состоится - источник

Планируемая ранее встреча министров энергетики России и Венесуэлы Александра Новака и Мануэля Кеведо в Баку, куда А.Новак едет для участия в ряде встреч перед заседанием министерского комитета по мониторингу сделки ОПЕК+, не состоится, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Заседание комитета (JMMC) запланировано на 18 марта.

Источник сообщил также, что министры Омана, Венесуэлы и Алжира, как ожидается, приедут в Баку, где планируется, что там будет принято решение о смене состава JMMC.

Так, ожидается, что произойдет замена министров Омана (не-ОПЕК), Алжира и Венесуэлы на министров Казахстана (не-ОПЕК), Ирака и ОАЭ.

В середине февраля А.Новак говорил журналистам, что планирует встретиться в Баку с М.Кеведо: "Мы продолжаем работать, у нас будет встреча в марте на JMMC (министерском мониторинговом комитете - ИФ) в Азербайджане. Я думаю, что венесуэльский министр приедет".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, ВЕНЕСУЭЛА, МИНЭНЕРГО, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]