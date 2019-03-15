Намеченная ранее встреча министров энергетики РФ и Венесуэлы в Баку не состоится - источник

Планируемая ранее встреча министров энергетики России и Венесуэлы Александра Новака и Мануэля Кеведо в Баку, куда А.Новак едет для участия в ряде встреч перед заседанием министерского комитета по мониторингу сделки ОПЕК+, не состоится, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.
Заседание комитета (JMMC) запланировано на 18 марта.
Источник сообщил также, что министры Омана, Венесуэлы и Алжира, как ожидается, приедут в Баку, где планируется, что там будет принято решение о смене состава JMMC.
Так, ожидается, что произойдет замена министров Омана (не-ОПЕК), Алжира и Венесуэлы на министров Казахстана (не-ОПЕК), Ирака и ОАЭ.
В середине февраля А.Новак говорил журналистам, что планирует встретиться в Баку с М.Кеведо: "Мы продолжаем работать, у нас будет встреча в марте на JMMC (министерском мониторинговом комитете - ИФ) в Азербайджане. Я думаю, что венесуэльский министр приедет".
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