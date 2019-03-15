Страны Запада призывают Москву и Дамаск уважать право сирийских беженцев на добровольное и безопасное возвращение домой

Власти Франции, Германии, Великобритании и США в пятницу призвали Россию и Сирию принимать "серьезное" участие в переговорах по сирийскому урегулированию, говорится в совместном заявлении этих стран.

"Россия и Сирия должны уважать право сирийских беженцев безопасно возвращаться домой на добровольной основе, прекратить притязания на то, что в Сирии созданы условия для процесса восстановления и нормализации. Мы призываем их серьезно участвовать в переговорах", - говорится в заявлении, опубликованном госдепом США по случаю восьмой годовщины с начала сирийского конфликта.

Париж, Берлин, Лондон и Вашингтон также вновь указали, что поддерживают возглавляемый ООН женевский процесс межсирийского урегулирования.

Между тем, в совместном заявлении они отметили, что нацелены продолжать "привлекать к ответственности виновных в преступлениях, совершенных во время сирийского конфликта".

Согласно заявлению четырех стран, они не намерены оказывать помощь в восстановлении Сирии "до того момента, пока не будет начат вызывающий доверие, ощутимый и настоящий политический процесс".

Кроме того, правительства этих государств подчеркнули, что военное решение конфликта не приведет к миру в Сирии.

"Военное решение (конфликта - ИФ), которое сирийский режим надеется достичь при поддержке России и Ирана, не принесет мира", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что сирийский конфликт привел к самому крупному гуманитарному кризису со времен Второй мировой войны. При этом указывается, что за время конфликта в Сирии погибли более 400 тыс. человек.

"Мы помним об огромном количестве мирных жителей, которые скончались в результате пыток, голода и атак со стороны режима и тех, кто его поддерживает. Более 400 тыс. мужчин, женщин и детей были убиты", - подчеркивается в заявлении.

В заявлении также говорится, что за время сирийского конфликта более 11 млн человек, что составляет половину довоенного населения Сирии, были вынуждены покинуть свои дома.

Вместе с тем, Франция, Германия, Великобритания и США выразили обеспокоенность ситуацией в Идлибе в связи с недавними авиаударами, в результате которых погибли, в частности, мирные жители.