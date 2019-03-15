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Дальнее зарубежье 15.03.2019 21:48

Диалог между США и КНДР необходим для поэтапного урегулирования ситуации на Корейском полуострове - замглавы МИД РФ

Россия убеждена, что КНДР и США продолжат начатый диалог, который будет способствовать поэтапному решению корейского вопроса, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

"Мы убеждены, что продолжение северокорейско-американского диалога будет способствовать укреплению доверия, необходимого для поэтапного урегулирования ситуации", - сказал он на приеме в посольстве Северной Кореи в Москве.

Замминистра напомнил, что Россия неизменно выступает за комплексное решение всех проблем корейского полуострова, включая ядерную, "единственно возможным, политико-дипломатическим путём с участием всех заинтересованных государств и с учетом их законных интересов".

"И конечной целью этого процесса мы видим полноформатную нормализацию обстановки в северо-восточной Азии, ее превращение в зону мира, стабильности и процветания", - подчеркнул И.Моргулов.

Ранее замминистра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи заявила, что власти страны решают вопрос о судьбе дальнейших переговоров с Вашингтоном по вопросу денуклеаризации, сообщило в пятницу агентство Associated Press (AP). По словам замминистра, в Пхеньяне разочарованы неудачными попытками сторон прийти к соглашению в ходе второго саммита США-КНДР в Ханое.

Ожидается, что лидер КНДР Ким Чен Ын в ближайшее время объявит о своем решении относительно приостановки переговоров.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, КНДР, США


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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