Диалог между США и КНДР необходим для поэтапного урегулирования ситуации на Корейском полуострове - замглавы МИД РФ

Россия убеждена, что КНДР и США продолжат начатый диалог, который будет способствовать поэтапному решению корейского вопроса, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.
"Мы убеждены, что продолжение северокорейско-американского диалога будет способствовать укреплению доверия, необходимого для поэтапного урегулирования ситуации", - сказал он на приеме в посольстве Северной Кореи в Москве.
Замминистра напомнил, что Россия неизменно выступает за комплексное решение всех проблем корейского полуострова, включая ядерную, "единственно возможным, политико-дипломатическим путём с участием всех заинтересованных государств и с учетом их законных интересов".
"И конечной целью этого процесса мы видим полноформатную нормализацию обстановки в северо-восточной Азии, ее превращение в зону мира, стабильности и процветания", - подчеркнул И.Моргулов.
Ранее замминистра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи заявила, что власти страны решают вопрос о судьбе дальнейших переговоров с Вашингтоном по вопросу денуклеаризации, сообщило в пятницу агентство Associated Press (AP). По словам замминистра, в Пхеньяне разочарованы неудачными попытками сторон прийти к соглашению в ходе второго саммита США-КНДР в Ханое.
Ожидается, что лидер КНДР Ким Чен Ын в ближайшее время объявит о своем решении относительно приостановки переговоров.
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