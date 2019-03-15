В Эстонии отправлен в отставку мэр Нарвы

Городское собрание приграничного с Россией и преимущественно русскоязычного эстонского города Нарва проголосовало в пятницу за недоверие мэру Тармо Таммисте (Tarmo Tammiste), отправив его в отставку.

Оппозиция из фракции "Наша Нарва" участия в голосовании не принимала, сочтя вотум недоверия нелегитимным, так как не была соблюдена процедура его проведения.

Исполнять обязанности мэра поручено заместителю городского головы Алексею Евграфову.

Депутаты правящей фракции "Наш дом-Нарва" обвинили Т.Таммисте в нерациональном расходовании денег из резервного фонда и самоустранение от управления городом, сообщил портал телерадиовещания ERR.

Однако наибольший резонанс вызвала претензия депутатов относительно финансирования подготовки заявки на предоставление городу титула Культурной столицы Европы.

Как рассказал депутат Алексей Мяги, "на самом деле со стороны Тармо Таммисте в этом вопросе предпринималась очередная попытка освоения городских ресурсов".

"К счастью, благодаря работе комиссии по культуре и спорту, а также руководству городского собрания этого не произошло. Вместо запланированных Таммисте 210 тысяч евро, предназначавшихся на выплаты заработной платы некоторым псевдокоординаторам и руководителям, а также на сомнительные семинары, командировки и видеоклипы, городское собрание ограничило сумму и выделило на первоначальный этап лишь 75000 евро - на издание книги", - сказал депутат.

С предложением к нарвитянам баллотироваться на предоставление городу титула Культурной столицы Европы 2024 года обратилась президент Керсти Кальюлайд. От Эстонии в настоящее время за этот титул претендует и студенческий город Тарту. Победитель должен быть определен к 1 августа 2019 года.