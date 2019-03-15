Замглавы МИД Украины призвал лишить Россию права вето в Совбезе ООН

Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица на заседании Совета безопасности ООН высказался за лишение Российской Федерации права вето в Совбезе в вопросах, касающихся ее агрессии против Украины.

"На наш взгляд, выполнение ст. 27 устава, которая подчеркивает, что в Совете безопасности, член которого является стороной в споре, должен воздерживаться от голосования, столь же актуально, как и было раньше", - сказал С.Кислица на заседании Совбеза ООН в связи с пятой годовщиной присоединения Крыма к России.

"Мы считаем, что франко-мексиканская инициатива в отношении приостановления действия вето в контексте широкомасштабных злодеяний - это шаг в верном направлении в общем контексте усилий по реформированию Совета безопасности", - отметил С.Кислица.

Он процитировал президента Украины Петра Порошенко, который говорил о том, что у России необходимо отобрать право вето, по крайней мере, в тех вопросах, где речь идет об агрессии РФ против Украины.

С.Кислица отметил, что отсутствие должной реакции международного сообщества на нарушение Россией международного права ведет к "более воинственной России".

20 февраля П.Порошенко в ходе дебатов Генассамблеи ООН "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины" заявил, что "возможно, пришло время поставить Россию на место - начать с лишения ее права вето, по крайней мере, когда речь идет о вопросах российской агрессии против Украины". Он напомнил, что в 1939 году за свое агрессивное поведение Москва была исключена из Лиги Наций, что, по его мнению, было "правильным и оправданным ходом".

А в июле 2017 года председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий призвал генсека ООН Антонио Гуттериша рассмотреть вопрос о лишении России права вето на Совбезе ООН. "Призвал ООН лишить Россию права вето на Совбезе ООН. Агрессор не имеет права решать вопрос в ООН в отношении государства, на которую он напал", - написал спикер на своей странице в Твиттере по итогам встречи с А.Гуттеришем.