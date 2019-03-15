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Регион 15.03.2019 22:49

Курдские ополченцы снизили темп наступления на последний оплот ИГ в Сирии - СМИ

Отряды Сирийских демократических сил (СДС) при поддержки возглавляемой США коалиции продолжают наступление на последний оплот террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) в Сирии - поселение Багуз, передают западные СМИ.

По их данным, курдским ополченцам в пятницу удалось закрепиться на отбитых недавно у террористов позициях, и бойцы готовятся продолжить наступление. Между тем, в СДС сообщили, что накануне сдалось несколько сотен террористов ИГ и членов их семей.

В свою очередь агентство Associated Press сообщает, что поддерживаемые США отряды СДС снизили темп своего наступления из-за находящихся на контролируемой ИГ территории мирных жителей, а также большого числа удерживаемых террористами пленников.

Ранее на этой неделе сообщалось, что бойцы СДС продвинулись в боях за Багуз. В понедельник СДС с разных направлений вели обстрел поселения, в том числе с использованием тяжелого вооружения.

Багуз находится близ границы с Ираком. Находящиеся в окружении террористы отказались сложить оружие. СДС ведут наступление на оплот ИГ.

С 20 февраля Багуз покинули более 10 тыс. человек. Мирных жителей размещали в лагере для беженцев, а тех, кого подозревали в причастности к деятельности ИГ, задерживали.

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Тэги: СИРИЯ, КУРДЫ, АНТИТЕРРОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]