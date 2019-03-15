Курдские ополченцы снизили темп наступления на последний оплот ИГ в Сирии - СМИ

Отряды Сирийских демократических сил (СДС) при поддержки возглавляемой США коалиции продолжают наступление на последний оплот террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) в Сирии - поселение Багуз, передают западные СМИ.
По их данным, курдским ополченцам в пятницу удалось закрепиться на отбитых недавно у террористов позициях, и бойцы готовятся продолжить наступление. Между тем, в СДС сообщили, что накануне сдалось несколько сотен террористов ИГ и членов их семей.
В свою очередь агентство Associated Press сообщает, что поддерживаемые США отряды СДС снизили темп своего наступления из-за находящихся на контролируемой ИГ территории мирных жителей, а также большого числа удерживаемых террористами пленников.
Ранее на этой неделе сообщалось, что бойцы СДС продвинулись в боях за Багуз. В понедельник СДС с разных направлений вели обстрел поселения, в том числе с использованием тяжелого вооружения.
Багуз находится близ границы с Ираком. Находящиеся в окружении террористы отказались сложить оружие. СДС ведут наступление на оплот ИГ.
С 20 февраля Багуз покинули более 10 тыс. человек. Мирных жителей размещали в лагере для беженцев, а тех, кого подозревали в причастности к деятельности ИГ, задерживали.
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