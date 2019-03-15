Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9241 RUR   0.026 GBR   2.2516 TRY   0.311

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.61 0.35 Brent 67.23 -0.32

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 15.03.2019 23:10

American Airlines на время прекращает полеты в Венесуэлу

Американская авиакомпания American Airlines в пятницу приостановила полеты в Венесуэлу, сообщает агентство Associated Press.

Отмечается, что такое решение авиакомпания приняла из соображений безопасности.

"Безопасность членов нашей команды и наших клиентов всегда была нашим приоритетом. American Airlines не будет осуществлять полеты в страны, которые мы не считаем безопасными", - говорится в заявлении авиакомпании.

Ранее Госдеп США рекомендовал американским гражданам не посещать Венесуэлу "из-за высокого уровня преступности, народных волнений, плохой инфраструктуры в области здравоохранения, произвольных арестов и задержаний граждан США".

Накануне госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что все американские дипломаты, остававшиеся в Венесуэле, покинули Каракас.

Венесуэльские власти ранее на этой неделе заявили остающимся в стране американским дипломатам о необходимости покинуть страну в 72 часа. Госсекретарь США тогда заверил, что они будут выведены из страны.

В конце января президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о разрыве дипотношений с США и велел американским дипломатам покинуть Венесуэлу. В Каракасе остался небольшой контингент, задачей которого было ведение переговоров об учреждении миссий интересов. Эти переговоры не увенчались успехом.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, АВИАКОМПАНИЯ, ВЕНЕСУЭЛА, ПОЛЕТЫ


Похожие новости


Компания Boeing прекратила поставки самолетов модели 737 MAX, но производство продолжается, есть планы его наращивания Авиакомпания Qatar Airways добилась снятия запрета на провоз электроники на рейсах в США Рейс United Airlines задержан из-за скорпиона, пассажиров эвакуировали В США произошел скандал из-за овербукинга на рейсе Delta Air Огромный кролик погиб при невыясненных обстоятельствах на борту United Airlines Авиакомпания United Airlines изменит правила проезда сотрудников после скандала

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]