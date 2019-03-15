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Дальнее зарубежье 15.03.2019 23:35

В НАТО одобрили кандидатуру генерала Уолтерса на пост главкома силами альянса в Европе вместо Скапаротти

В НАТО согласились на кандидатуру американского генерала Тода Уолтерса на пост командующего Объединенными силами альянса в Европе, сообщили в пятницу в этой организации.

"В НАТО согласились назначить генерала Уолтерса командующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе. Если его кандидатуру утвердит сенат (США - ИФ), то генерал Уолтерс придет на смену генералу США Кертису Скапаротти, который занимает данный пост с 3 мая 2016 года", - отмечается в коммюнике альянса.

Т.Уолтерс в настоящее время командует ВВС США в Европе и Африке. В частности, он курирует вопросы ПВО и ПРО.

В документе отмечается, что К.Скапаротти многое сделал для выстраивания контактов НАТО с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым.

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Тэги: НАТО, США, ВОЕНАЧАЛЬНИК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]