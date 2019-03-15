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Дальнее зарубежье 15.03.2019 23:56

Трамп и члены его администрации обсудили в Пентагоне ситуацию в Афганистане

Президент США Дональд Трамп в пятницу принял участие во встрече в Пентагоне, которая прошла в закрытом режиме, сообщает агентство Associated Press.

На ней присутствовали высокопоставленные представители американской администрации, среди которых вице-президент Майк Помпео, председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил Джозеф Данфорд, госсекретарь Майк Помпео, глава ЦРУ Джина Хаспел и советник президента по национальной безопасности Джон Болтон.

По данным неназванного представителя Белого дома, слова которого приводит агентство, эта закрытая встреча была посвящена ситуации в Афганистане.

Агентство напоминает, что спецпредставитель США по Афганистану Залмай Хализад недавно завершил переговоры с представителями движения "Талибан" (запрещено в РФ).

Ранее телеканал "Толо ньюс" со ссылкой на источники сообщил, что США и талибы подготовили текст соглашения о выводе американских войск из Афганистана.

В документе, в частности, говорится о готовности талибов прекратить контакты с террористическими группировками, в том числе - с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ - ИФ). Более того, представители движения "Талибан" готовы вести борьбу против этих группировок. США, в свою очередь, выразили готовность вывести свои войска из Афганистана. При этом, как отмечает телеканал, у него нет информации о возможных сроках вывода контингента.

Планируется, что и при таком развитии событий вывод войск будет не полным и в Афганистане останется небольшое количество американских военных баз.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, АФГАНИСТАН, СОВЕЩАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]