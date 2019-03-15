Трамп и члены его администрации обсудили в Пентагоне ситуацию в Афганистане

Президент США Дональд Трамп в пятницу принял участие во встрече в Пентагоне, которая прошла в закрытом режиме, сообщает агентство Associated Press.
На ней присутствовали высокопоставленные представители американской администрации, среди которых вице-президент Майк Помпео, председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил Джозеф Данфорд, госсекретарь Майк Помпео, глава ЦРУ Джина Хаспел и советник президента по национальной безопасности Джон Болтон.
По данным неназванного представителя Белого дома, слова которого приводит агентство, эта закрытая встреча была посвящена ситуации в Афганистане.
Агентство напоминает, что спецпредставитель США по Афганистану Залмай Хализад недавно завершил переговоры с представителями движения "Талибан" (запрещено в РФ).
Ранее телеканал "Толо ньюс" со ссылкой на источники сообщил, что США и талибы подготовили текст соглашения о выводе американских войск из Афганистана.
В документе, в частности, говорится о готовности талибов прекратить контакты с террористическими группировками, в том числе - с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ - ИФ). Более того, представители движения "Талибан" готовы вести борьбу против этих группировок. США, в свою очередь, выразили готовность вывести свои войска из Афганистана. При этом, как отмечает телеканал, у него нет информации о возможных сроках вывода контингента.
Планируется, что и при таком развитии событий вывод войск будет не полным и в Афганистане останется небольшое количество американских военных баз.
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