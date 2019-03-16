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Спорт 16.03.2019 09:56

ЧМ-2018 в России стал самым прибыльным за всю историю - ФИФА

Чемпионат мира по футболу 2018 года стал самым прибыльным в финансовом плане для Международной федерации футбола, сообщает пресс-служба ФИФА в пятницу.

В докладе ФИФА отмечается, что прибыль от мирового первенства в России составила $5 млрд 357 млн.

"Чемпионат мира в России стал самым прибыльным на сегодняшний день", - говорится в докладе.

Чемпионат мира в России прошел с 14 июня по 15 июля. Победителем стала сборная Франции. Сборная России дошла до четвертьфинала, где уступила другому финалисту турнира - команде Хорватии.

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Тэги: РОССИЯ, ФИФА, ЧМ2018, ПРИБЫЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]