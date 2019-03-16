Два человека погибли при пожаре в квартире в Низаминском районе Баку

Два человека погибли при пожаре, который произошел в ночь на субботу в Низаминском районе Баку, сообщается на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

«Пожар произошел в двухкомнатой квартире на первом этаже четырехэтажного жилого здания в Низаминском районе Баку. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили в одной из комнат тела двух человек», - говорится в сообщении.

Пожар потушен, сообщает МЧС.

Р.Бабаев