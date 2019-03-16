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Происшествия 16.03.2019 09:37

Два человека погибли при пожаре в квартире в Низаминском районе Баку

Два человека погибли при пожаре, который произошел в ночь на субботу в Низаминском районе Баку, сообщается на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

«Пожар произошел в двухкомнатой квартире на первом этаже четырехэтажного жилого здания в Низаминском районе Баку. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили в одной из комнат тела двух человек», - говорится в сообщении.

Пожар потушен, сообщает МЧС.

Р.Бабаев

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Тэги: ПРОИСШЕСТВИЯ, ПОЖАР, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]