Министерский комитет ОПЕК+ на заседании в Баку изучит необходимость продления сделки после июня

Министерский мониторинговый комитет стран ОПЕК+ в понедельник, 18 марта, обсудит выполнение и перспективы продления сделки по сокращению добычи нефти после первого полугодия. В этот раз впервые представителей нефтедобывающих стран примет Азербайджан, считающийся "родиной нефти". Минэнерго страны еще с июня прошлого года зазывало участников сделки к себе в гости. В результате в солнечный Баку собираются приехать представители, по крайней мере, 14 государств, при том, что членами мониторингового комитета в настоящее являются лишь 6 стран. Так, принять участие в заседании планируют министры Саудовской Аравии, России, Казахстана, Венесуэлы, Алжира, ОАЭ, Кувейта, Ирака, Нигерии, Ливии, Судана, представители Бахрейна, Брунея и Конго.

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Новое соглашение о сокращении добычи нефти между странами ОПЕК и не-ОПЕК было достигнуто в декабре прошлого года. В рамках сделки страны картеля обязались в течение полугода (с возможностью пересмотра в апреле) снизить добычу на 800 тыс. б/с, а страны не-ОПЕК - на 400 тыс. б/с. Львиные доли сокращений пришлись, как и в прошлый раз, на Саудовскую Аравию и Россию, которые должны убрать с рынка за шесть месяцев 228 тыс. б/с и 322 тыс. б/с соответственно. Освобождение от сделки получили Иран, Венесуэла и Ливия. Нигерия, не участвующая в предыдущем соглашении, присоединилась к новому.

В первые два месяца сделки многие страны демонстрировали достаточно высокий уровень исполнения. По данным МЭА, в целом страны ОПЕК по итогам февраля выполнили сделку на 94%, страны не-ОПЕК - на 51%. Согласно подсчетам "Интерфакса" на основе вторичных источников ОПЕК, картель смог выполнить сделку в прошлом месяце на 106%.

Сильнее всех сокращала добычу Саудовская Аравия, убрав с рынка, по данным вторичных источников ОПЕК, 420 тыс. б/с в январе и 546 тыс. б/с в феврале и снизив добычу до 10 млн б/с вместо установленных сделкой 10,311 млн б/с. В марте королевство планирует еще большие сокращения - до 9,8 млн б/с, что означает перевыполнение сделки уже на 500 тыс. б/с, или в 2,6 раза.

Однако такое сокращение не стало сюрпризом: еще в конце прошлого года министр энергетики страны Халид аль-Фалих объяснял, что многие страны-потребители стали покупать меньше нефти у королевства, накопив достаточные запасы в ожидании санкций против Ирана.

Стремительное сокращение показали и другие члены картеля: по итогам февраля ОАЭ выполнили свои обязательства по сделке в полном объеме, Кувейт и Ангола - перевыполнили на 70% и 51% соответственно. Ирак, который в течение двух предыдущих лет ни разу не исполнял обязательства по сделке ОПЕК+, в феврале снизил добычу всего на 20 тыс. б/с вместо оговоренной квоты в 141 тыс. б/с. А вот "новичок" сделки Нигерия, которая должна была понизить производство на 53 тыс. б/с, не смогла изменить вектор добычи и два месяца подряд слегка ее наращивала.

В то же время добыча Венесуэлы, рассчитывавшей при поддержке Китая и России нарастить добычу на 1 млн б/с в текущем году и вернуться на свои докризисные 2 млн б/с, продолжает стремительно снижаться из-за кризиса (в феврале добыча еле превысила отметку 1 млн б/с, т.е. минус 142 тыс. б/с к предыдущему месяцу). Иран и Ливия незначительно нарастили добычу - на 12 тыс. б/с и 23 тыс. б/с соответственно.

Страны не-ОПЕК в январе-феврале выполняли свои обязательства похуже картеля. Из 10 таких стран пока только 4 смогли достичь 100%-ного исполнения: это Бахрейн, Мексика, Оман и Казахстан. Последний обещает значительное поэтапное снижение добычи уже с марта за счет остановки на капремонты на Кашагане и Карачаганаке.

Россия, как крупнейший производитель со стороны не-ОПЕК, еще во время заключения сделки предупредила, что не сможет сразу сократить добычу на 228 тыс. б/с из-за особых климатических и геологических условий. В результате в январе добыча России снизилась примерно на 50 тыс. б/с, а в феврале - на 90-100 тыс. б/с. При этом министр энергетики РФ Александр Новак ожидает, что Россия сможет выйти на необходимый уровень уже к концу марта - началу апреля.

ЕЩЕ НЕМНОГО, ЕЩЕ ЧУТЬ-ЧУТЬ

В целом большинство участников рынка позитивно оценивают влияние сделки на рынок. Министры энергетики Саудовской Аравии и ОАЭ ожидают, что рынок уже приближается к балансировке рынка и апрель может стать неким рубежом для этого.

Х.аль-Фалих отмечал, что Россия сокращает добычу "медленнее, чем ему хотелось бы". Но в то же время он подчеркнул, что общался с представителями стран сделки ОПЕК+, которые не спешат выполнять обязательства, и стороны обязались достичь целевых показателей.

Спустя всего два месяца с начала действия сделки саудовский министр сообщил, что видит необходимость продолжить сокращение добычи во втором полугодии, так как запасы нефти в США "наполнены до краев", и странам ОПЕК+ надо стремиться приблизить уровень мировых запасов к среднему показателю за пять лет. В то же время МЭА в своем мартовском отчете сообщило, что, по предварительным данным, в феврале мировые запасы снизились на 29,8 млн баррелей. "Если эти данные подтвердятся, это станет крупнейшим снижением запасов ОЭСР за 11 месяцев и приведет к тому, что запасы опустятся ниже среднего уровня за пять лет", - говорится в отчете агентства.

Причем в сокращение запасов внесли свой вклад не столько страны ОПЕК, сколько США: по данным Управления энергетической информации США (EIA), запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 22 февраля, уменьшились на 17,9 млн баррелей, что стало крупнейшим недельным снижением с 2011 года. Вместе с понижением прогноза по росту мировых запасов нефти США на этой неделе снизили и оценку своей добычи на 2019 год - на 100 тыс. б/с, до 12,3 млн б/с, а в 2020 году - на 200 тыс. б/с, до 13 млн б/с.

По словам генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркиндо, производители сланцевой нефти США также получили выгоду от решения ОПЕК+ снизить нефтедобычу и призывают участников сделки продолжать усилия по стабилизации нефтяного рынка. В своем отчете EIA отмечало, что ожидает продления сделки по сокращению добычи до конца года.

НЕ СПЕШИТЕ С ВЫВОДАМИ

Между тем российская сторона не спешит с выводами, и А.Новак каждый раз подчеркивает, что еще слишком рано говорить о продлении сделки, которая действует до июня, с учетом таких непредсказуемых факторов, как санкции США в отношении Ирана и Венесуэлы, а также "отдельные заявления". При этом А.Новак считает, что соглашение дает российским компаниям только "плюсы с точки зрения дополнительных ресурсов, чтобы реализовывать свои новые инвестиционные программы и поддерживать добычу".

К так называемым "отдельным заявлениям" относятся "твиты" президента США Дональда Трампа, которые также создают неопределенность на рынке, "потому что президент США не предупреждает перед тем, как "твитнуть", отмечал М.Баркиндо.

Например, в конце февраля на своей страничке в Twitter Д.Трамп опубликовал сообщение, в котором выразил недовольство ростом цен на нефть и призвал ОПЕК ограничить меры, направленные на их повышение. "ОПЕК, пожалуйста, расслабься и не переусердствуй. Мир не выдержит роста цен, он уязвим", - написал американский президент в соцсети.

После его "твита" нефть эталонных марок перешла к снижению: WTI упала на 1,2%, Brent - на 0,7%, в то время как с начала года нефть обеих марок подорожала более чем на четверть.

Сами же Штаты считают, что значительную неопределенность в отношении балансов нефтяного рынка и ценовых ожиданий представляют уровни добычи нефти стран ОПЕК и США, а также темпы роста мирового спроса на нефть.

Технический мониторинговый комитет ОПЕК+ соберется в Баку 17 марта, на следующий день приглашенные министры обсудят текущее состояние рынка и ход сделки. "На следующей неделе в Баку будет встреча, и большинство вопросов будет задано, на них в ходе этой встречи будут даны ответы", - пообещал министр нефти ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.