Британский Thomas Cook ведет переговоры о покупке российского туроператора "Библио-Глобус", входящего в число крупнейших в России, сообщает турецкое издание Turizm Guncel со ссылкой на свои источники.

По данным издания, если сделка состоится, то она позволит Thomas Cook укрепить свои позиции на российском рынке, удвоив турпоток, доведя его вместе с объемами "Интуриста" до 5 млн туристов в год.

В 2011 году европейский туристический гигант Thomas Cook (пионер мирового рынка организованного туризма) пришел на российский рынок, создав совместное предприятие с ВАО "Интурист". В конце декабря 2018 года Thomas Cook стал единственным владельцем туроператора "Интурист", выкупив все акции совместного предприятия ITC Travel Investments у АФК "Система".

Получить комментарии в "Библио-Глобус" порталу "Интерфакс-Туризм" не удалось, в пресс-службе "Интуриста" от комментариев воздержались.

При этом как сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), официальная информация о заключении сделки может появиться на следующей неделе. "Сумма сделки пока неизвестна, но некоторые опрошенные участники рынка считают, что она может доходить до $150 млн", - отмечает АТОР.

Туроператор "Библио-Глобус" был основан в 1994 году. В настоящее время он продает туры в более 50 стран мира. Официальные представительства туроператора расположены в 10 городах России, офисы по приему и обслуживанию туристов помимо Крыма и Краснодарского края, находятся в семи странах мира.