Ветспециалисты ЕС проверят в РФ систему безопасности производства продукции животноводства

Специалисты генерального директората Еврокомиссии по здравоохранению и безопасности пищевой продукции (DG SANTE) планируют проверить в РФ эффективность мер, направленных на обеспечение безопасности производства продукции животноводства, которая поставляется на европейский рынок, сообщает Россельхознадзор.

Речь, прежде всего, идет о производстве молока, молочных продуктов и кишечных оболочек.

Инспекции пройдут с 18 по 29 марта. Специалисты ЕС планируют посетить предприятия в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Белгородской, Воронежской областях и Краснодарском крае.

В понедельник, 18 марта, в Россельхознадзоре состоится первая встреча, на которой будет обсуждаться программа инспекции.