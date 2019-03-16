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СНГ 16.03.2019 11:42

Ветспециалисты ЕС проверят в РФ систему безопасности производства продукции животноводства

Специалисты генерального директората Еврокомиссии по здравоохранению и безопасности пищевой продукции (DG SANTE) планируют проверить в РФ эффективность мер, направленных на обеспечение безопасности производства продукции животноводства, которая поставляется на европейский рынок, сообщает Россельхознадзор.

Речь, прежде всего, идет о производстве молока, молочных продуктов и кишечных оболочек.

Инспекции пройдут с 18 по 29 марта. Специалисты ЕС планируют посетить предприятия в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Белгородской, Воронежской областях и Краснодарском крае.

В понедельник, 18 марта, в Россельхознадзоре состоится первая встреча, на которой будет обсуждаться программа инспекции.

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Тэги: РОССИЯ, ЕС, ВЕТЕРИНАРИЯ, ПРОВЕРКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]