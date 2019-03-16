Россия готова оказать Венесуэле помощь в восстановлении энергосистемы страны - посол РФ в Каракасе

"Конечно, наша страна готова оказать поддержку нашему стратегическому партнёру Венесуэле в это трудное для неё время", - сказал В.Заемский.
Он напомнил, что президентом Венесуэлы Николасом Мадуро была создана специальная комиссия для расследования произошедшей 8 марта аварии на ГЭС "Эль Гури", "и он уже заявил, что обратится к России за техническим содействием в работе данной комиссии".
"Что же касается восстановления энергосистемы страны, то в настоящее время венесуэльские власти вырабатывают позицию относительно приоритетных задач, которые им требуется решить в этой сфере и какая помощь им для этого понадобится. После получения соответствующей заявки мы её внимательно рассмотрим", - подчеркнул В.Заемский.
7 марта остались без света Каракас и большинство штатов Венесуэлы. Причиной самого масштабного в истории страны отключения электроэнергии стала, как заявляют власти, кибератака, направленная на автоматическую систему контроля ГЭС.
Энергоснабжение стало постепенно восстанавливаться лишь 11 марта.
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