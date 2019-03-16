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СНГ 16.03.2019 12:09

Россия готова оказать Венесуэле помощь в восстановлении энергосистемы страны - посол РФ в Каракасе

Россия готова оказать Венесуэле помощь и поддержку в восстановлении системы энергоснабжения страны, заявил "Интерфаксу" посол РФ в Венесуэле Владимир Заемский.

"Конечно, наша страна готова оказать поддержку нашему стратегическому партнёру Венесуэле в это трудное для неё время", - сказал В.Заемский.

Он напомнил, что президентом Венесуэлы Николасом Мадуро была создана специальная комиссия для расследования произошедшей 8 марта аварии на ГЭС "Эль Гури", "и он уже заявил, что обратится к России за техническим содействием в работе данной комиссии".

"Что же касается восстановления энергосистемы страны, то в настоящее время венесуэльские власти вырабатывают позицию относительно приоритетных задач, которые им требуется решить в этой сфере и какая помощь им для этого понадобится. После получения соответствующей заявки мы её внимательно рассмотрим", - подчеркнул В.Заемский.

7 марта остались без света Каракас и большинство штатов Венесуэлы. Причиной самого масштабного в истории страны отключения электроэнергии стала, как заявляют власти, кибератака, направленная на автоматическую систему контроля ГЭС.

Энергоснабжение стало постепенно восстанавливаться лишь 11 марта.

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Тэги: РОССИЯ, ВЕНЕСУЭЛА, ЭНЕРГЕТИКА, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]