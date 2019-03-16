Норвежец в одиночку перешел озеро Балхаш на лыжах за 23 дня

Путешественник и исследователь из Норвегии, 27-летний Уильям Бихолт в одиночку пересек озеро Балхаш на лыжах, сообщило Казахское географическое общество.

"Подобная одиночная экспедиция по пересечению Балхаша - первая в своем роде. Пройденное за 23 дня путешествия расстояние составило около 545 километров. Экспедиция стартовала 19 февраля 2019 года в 50-ти километрах севернее села Лепсы (Алматинская область - ИФ-К) и закончилась 13 марта в селе Бурубайтал (Жамбылская область - ИФ-К)", - говорится в сообщении Общества.

Представители Казахского географического общества поддерживали постоянную спутниковую связь с путешественником.

У.Бихолт заявил, что путешествие было полно испытаний, он сильно устал, но восхищен красотой казахстанского озера.

"Это было абсолютно удивительное приключение, оно было полно испытаний, но в целом, я оценил необычайную красоту и дикость природы Казахстана. Надеюсь, что в будущем это вдохновит других путешественников увидеть эти красоты", - цитирует Общество норвежского путешественника.