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СНГ 16.03.2019 13:00

Норвежец в одиночку перешел озеро Балхаш на лыжах за 23 дня

Путешественник и исследователь из Норвегии, 27-летний Уильям Бихолт в одиночку пересек озеро Балхаш на лыжах, сообщило Казахское географическое общество.

"Подобная одиночная экспедиция по пересечению Балхаша - первая в своем роде. Пройденное за 23 дня путешествия расстояние составило около 545 километров. Экспедиция стартовала 19 февраля 2019 года в 50-ти километрах севернее села Лепсы (Алматинская область - ИФ-К) и закончилась 13 марта в селе Бурубайтал (Жамбылская область - ИФ-К)", - говорится в сообщении Общества.

Представители Казахского географического общества поддерживали постоянную спутниковую связь с путешественником.

У.Бихолт заявил, что путешествие было полно испытаний, он сильно устал, но восхищен красотой казахстанского озера.

"Это было абсолютно удивительное приключение, оно было полно испытаний, но в целом, я оценил необычайную красоту и дикость природы Казахстана. Надеюсь, что в будущем это вдохновит других путешественников увидеть эти красоты", - цитирует Общество норвежского путешественника.

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Тэги: КАЗАХСТАН, БАЛХАШ, ЭКСПЕДИЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]