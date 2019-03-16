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Дальнее зарубежье 16.03.2019 13:29

Мужчина, расстрелявший мечеть в Новой Зеландии, заявил, что на него повлияли теракты в Европе

Главный подозреваемый в нападении на мечети в Новой Зеландии 28-летний Брентон Таррант заявил, что задумал теракт после стокгольмского инцидента в апреле 2017 года, сообщают в субботу западные СМИ.

Стрелок незадолго до нападения распространил 37-страничный манифест под названием "Великая замена", в котором рассказал о себе и об экстремистских идеях, которых он придерживался.

Так, Б.Таррант заявил, что "является обычным белым мужчиной, который родился в Австралии в семье, принадлежащей к рабочему классу, с небольшим достатком".

По его словам, он задумался об организации нападения два года назад, когда был в Европе. Эта идея возникла, в частности, после теракта в Стокгольме 7 апреля 2017 года, когда террорист на грузовом автомобиле совершил преднамеренный наезд на пешеходов в центре города.

Кроме того, Б.Таррант отметил, что был шокирован наплывом иммигрантов во Францию.

При этом знакомые Б.Тарранта заявляют, что он не замечали ничего необычного в его поведении.

"Он никогда не выражал никаких экстремистских взглядов и не вел себя как сумасшедший", - отметил его бывший начальник.

Тем не менее, он подчеркнул, что Б.Таррант очень изменился после поездок в Европу и в Азию. Ряд СМИ сообщают, что нападавший побывал в европейских странах, а также в Пакистане и в Северной Корее.

Б.Таррант родился и вырос в городе Графтон в австралийском штате Новый Южный Уэльс. Он окончил школу и в 2009 году и устроился на работу тренером по фитнесу, однако уволился в 2011 году.

Отец Б.Тарранта скончался от рака в 2010 году. В Графтоне в настоящее время проживают его мать и сестра.

В пятницу в мечети в центре новозеландского города Крайстчерч и в мечети, расположенной в предместье этого города Линвуде, произошла стрельба.

По последним данным, в результате нападения погибли 50 человек, более 40 человек получили ранения.

Новозеландская полиция сообщила о задержании четырех человек, подозреваемых в причастности к стрельбе в двух мечетях. Одному из них предъявлены обвинения в убийстве.

Власти Новой Зеландии расценивают нападение как теракт.

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Тэги: НОВЗЕЛАНДИЯ, АТАКА, ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ, ПОДРОБНОСТИ


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