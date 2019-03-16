Более 100 человек пропали без вести в Зимбабве из-за тропического циклона

По меньшей мере 100 человек числятся пропавшими без вести в восточной части Зимбабве после того, как на страну обрушился тропический циклон "Идаи", сообщают в субботу западные СМИ.
Местные власти опасаются, что в результате бедствия есть погибшие. Информации о жертвах пока не поступало.
По данным изданий, циклон затронул в общей сложности около 1 тыс. человек в провинции Маникаленд, которая находится на границе с Мозамбиком. В частности, стихия привела к перебоям с подачей электроэнергии.
Тропический циклон "Идаи" обрушился на центральную часть Мозамбика в минувшую пятницу, в результате чего погибли 19 человек.
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