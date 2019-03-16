Президент Алиев уверен, что министерская встреча ОПЕК+ в Баку положительно скажется на стабилизации цен на нефть

Президент Азербайджана Ильхам Алиев уверен, что министерская встреча ОПЕК+ в Баку внесет вклад в стабилизацию цен на нефть, сообщает сайт главы государства.
«На встрече с генеральным секретарем Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммедом Баркиндо в субботу президент Алиев выразил уверенность, что заседание стран ОПЕК+ пройдет успешно, и это, в свою очередь, послужит стабилизации цен на нефть, и эти цены удовлетворят производителей и потребителей нефти, компании и страны», - говорится в сообщении.
Генсек ОПЕК, в свою очередь, отметил активное сотрудничество Азербайджана в формате «ОПЕК+».
Стороны подчеркнули успешное сотрудничество между Азербайджаном и ОПЕК.
В Баку 17-18 марта состоится 27-ое заседание совместного технического комитета (JTC) и 13-ое министерское заседание совместного мониторингового комитета (JMMC) стран ОПЕК и не-ОПЕК. Свое участие уже подтвердили представители высокого уровня 14 стран», - отмечается в сообщении.
В частности, в заседаниях примут участие генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо, президент ОПЕК, министр нефти Венесуэлы Мануэль Кеведо Фернандес, министры энергетики Саудовской Аравии, России, Казахстана, Алжира, ОАЭ, Кувейта, Ирака, Нигерии, Ливии, Судана, представители Бахрейна, Брунея, Конго.
Р.Бабаев
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