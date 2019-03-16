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Это интересно 16.03.2019 14:52

Светящееся небесное тело, похожее на метеорит, попало на видеорегистратор в Красноярском крае

Необычный летающий объект зафиксировали на видео очевидцы в небе над Эвенкией (Красноярский край), недалеко от райцентра, поселка Тура.

Летящий объект был снят на автомобильный видеорегистратор, кадры выложены на видеохостинге. На них видно, как светящийся объект летит на высокой скорости по небу и опускается за горизонт.

В единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) по Эвенкийскому району подтвердили, что видели объект, однако оперативной информации по нему нет.

"Мы видели летящий светящийся объект, но что это конкретно, метеорит, или ступень от ракеты, пока не известно. Если было падение, то оно произошло в отдаленном районе, где нет населенных пунктов. По оперативным сводкам это происшествие нигде не зафиксировано. Сейсмической активности также не было", - сообщил агентству дежурный ЕДДС.

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Тэги: РОССИЯ, КРАСНОЯРСК, НЛО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]