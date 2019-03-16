Нарушивший границу с Арменией является душевнобольным – погранслужба Азербайджана

Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана сообщает о нарушении азербайджано-армянской границы душевнобольным жителем Газахского района республики.

«В ряде СМИ Армении прошла информация о задержании в качестве нарушителя государственной границы гражданина Азербайджана. В связи с этими публикациями ГПС сообщает, что в ночь с 15 на 16 марта был зафиксирован факт нарушения государственной границы неизвестным лицом с территории Азербайджана», - сообщает пресс-служба ГПС.

Этим неизвестным является житель села Салахлы Газахского района Эльвин Ариф оглу Ибрагимов, 1986 года рождения, отмечается в сообщении.

«В ходе расследования выяснилось, что он страдает от душевного расстройства и является инвалидом II группы», - сообщает ГПС.

«Гражданин Азербайджана обезврежен при попытке незаконного пересечения границы Армении», - сообщил в субботу пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян.

«16 марта, около 01:30, на северо-восточном направлении границы Республики Армения армянскими военнослужащими был обнаружен, предупрежден и после неподчинения предупреждению обезврежен неизвестный, нарушивший государственную границу Армении», - написал А.Ованнисян в Facebook.

«Мужчине, после получения им огнестрельного ранения в область нижней конечности, была оказана первая медицинская помощь, затем он был переведен в медучреждение. Его жизни ничто не угрожает», - отметил пресс-секретарь.

Из обнаруженных у нарушителя документов следует, что он - житель Газахского района Азербайджана Эльвин Ариф оглу Ибрагимов (1986 года рождения). Следственный департамент СНБ Армении возбудил уголовное дело, ведется следствие, сообщил А.Ованнисян.

Р.Бабаев